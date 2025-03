OFICIR I DŽENTLMEN IZ RAVNICE: Sa idejom da košarku u rumuniji dovede do evrolige

Vođen inercijom da nakon igračke karijere, svakako ostane u žiži košarkaških zbivanja,kao trener, Branko Ćuić Ćuja, pronašao se u ulozi generalnog menadžera tima sa vrhunskim ambicijama

Duša ekipe. To je najednostavniji opis širokog opusa delatnosti generalnog menadžera seniorskog pogona Košarkaškog kluba Kluž, iz istoimenog živopisnog grada u Transilvaniji.

Mada, kako sam u šali kaže, nekada je i saigrač na treningu, prijatelja igrača, savetnik trenera i produžena ruka predsednila i ostalih članova kluba, u opisu njegove uspešne poslovne misije, jasno stoji, prvi operativac sportakog sektora!

- Pronašao sam se u ovoj ulozi, to je priča života mog - uz osmeh, započinje priču rođeni Zrenjaninac, ponikao u Proleteru.

- Relativno kasno sam se pronašao u igri pod obručima, igrao sam fudbal i rukomet u Proleteru i onda se najednom nešto prelomilo, zavoleo sam košarku, moja generacija u Proleteru, igrača rođenih 1978. godine, jedna je od najboljih u istoriji kluba, bili smo juniorski vicesampioni Jugoslavije, odmah iza Partizana - kaže Branko, skromno potvrđujući da je tada bio proglašen MVP- ja šampionata, uz napomenu da je bilo neko drugo vreme, bez košarkaških agenata i lovaca na talente i da je iz te generacije jedino još Robert Šarović, napravio seniorsku karijeru,

- Bez obzira na okolnosti, ono što je najvažnije, sačuvali smo do danas duh zajedništva, okumili se i postali uspešni u profesijama kojima se bavimo, a često kada se sretnemo, evociramo uspomene na treninge po tri ili četiri puta dnevno, kod trenera Koste Jankova - priseća se popularni Ćuja, kojem nije teško da svaki slobodan trenutak u klubu, iskoristi i skokne do Zrenjanina, Beograda, vidi se i popriča sa drugarima.

Nakon Proletera, karijeru nastavlja u Poletu iz Novog Bečeja, beogradskim klubovima Beobanka, Beopetrol, Atlas Beograd, pa Ibonu iz Nikšića, Radniku iz Bijeljine, a onda je krenula i avantura u inostranstvu, najpre u Iranu, u klubovima Azar Peyam i Zandžan Iran, pa u Siriji, u ekipi Al Wahda Sirya i Rumuniji u ekipama UBT Cluj, BC Timisoara i Tg Mures.

- Vaspitam sam u duhu sporta i uvek sam se teudio da samo lepe stvari sačuvam u fioci uspomena i da sve eventualne nepravde, bol i krizne momente potisnem u drugi plan - otkriva formulu uspešnosti i trajanja u sportu Branko, koji je kao igrač, bio šampion sa Klužom i finalista sa svim ostalim pomenutim rumunskim ekipama.

- Kluž je moja druga kuća, nakon igračke karijere, ostao sam, sa vizijom da se zajednički razvojamo i eto dogurali smo, uz napor i odricanje, do visokog evropskog nivoa, drugu sezonu smo učesnici plej ofa kkšarkaškog Evro kupa - priča čovek koji u sportskoj torbi ima trenericu, ali u džepu sakoa i licencu trenera, uz napomenu da se oprobao u trenerskom poslu i uporedo sa funkcijom koju obavlja u Klužu, bio selektor, nacionalne selekcije Rumunije, U 16.

Uz potvrdu samom sebi, kako kaže, da može uspešno sa funkcioniše i u ulozu košarkaškog stručnjaka, prateći sva aktuelna zbivanja u savremenoj košarci, zasukao je rukave i marljivo i odgovorno, prionuo na posao generalnog menadžera, spajanje i usmeravanje vizija na relaciji rukovodstva kluba i aktera na parketu, uz iskren i otvoren odnos prema igračima, što je najviše doprinelo sjajnoj atmosferi i odličnim rezultatima u Evropi.

- Kad oko sebe imaš ljude, u koje i koji ti veruju, sve je mnogo lakše i jednostavnije i ova formula recept je uspešnog delovanja - iskren je stariji, od dva brata Ćuića, mlađi Vladimir, takođe je bio uspešan košarkaš.

Brojni navijači i fanovi košarke u Klužu, fanatično zagovaraju ideju Evroligaške košarke u ovom gradu koji ima bogatu sportsku tradiciju i kulturu, a da li će se san mnogih i ostvariti, pitanje je spleta okolnosti, poklapanja nekih bitnih činjenica i detalja, među kojima je i igra sudbine

- Idemo lagano, korak po korak, dosegli smo visok nivo i podigli lestvicu želja i iščekivanja, plan i obaveza su da to održimo i još unapredimo, pa sad dokle stignemo, a šaputanje i želje navijača Kluža, da Imamo infrastrukturu na Evroligaškom nivou, još uvek su u domenu lepih želja i iskreno to je još daleko - realan je Ćuić, uz napomenu da je skroman fond domaćih kvaliternih košarkaša, a to je bitan faktor i na tome treba vredno i odgovorno da se radi.

- Naš trenutni cilj je da ostanemo i učvrstimo poziciju top Euro kup tima, a u budućnosti kroz kvalitetne i jake utakmice u ovom takmičenju, ako se ukaže prilika što da ne i Evro liga - iskren je popularni Ćuja, oženjen jednom od najboljih rumunskih košarkašica, koja je četiri sezone bila internacionalac u Španiji, igrala Evro ligu sa poljskom ekipom, a poslednjih šest sezona je u Turskoj, koja je najača liga u Evropi, a bila je učesnik Olimpijade u Tokiu, u basketu u 3x3.

- Presrećan sam što imam moderan brak, u kojem je ljubav i razumevanje, motiv i volja za nova dostugnuća, a supruga i njena blistava karijera, model su i primer za sve mlade sportiste - dodaje Ćuić, ponosan i na svoje dve ćerke, stariju, koja nije u sportu ali je uzoran student pravnog fakulteta i mlađi koja ima samo četiri godine, ali je predodređena za sport, raste uz utakmice koje njena majka igra kao aktivna košarkašica i u kojima njen tata učestvuje kao generalni menadžer tima.

- Lopta je omiljena igračka, naravno ne forsiramo je, ali biće sportista, vidi se to - dodaje na kraju Branko, ne skrivajući da slobodno vreme, kad nema utakmica i obaveza u klubu, uživa u porodičnim izletima i putovanjima, poseti roditeljima, bratu, kumovima i brojnim prijateljima u rodnom Zrenjaninu.