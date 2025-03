"MORAMO DA ODIGRAMO BOLJE PROTIV TIMA KOJI ĆE BITI U PLEJ-OFU!" Velike reči Barcokasa pred meč Olimpijakos - Partizan

Košarkaši Olimpijakosa dočekaće Partizan u okviru 28. kola Evrolige. Meč je na programu u petak od 20.15 časova, a trener domaćih Jorgos Barcokas izneo je očekivanja pred ovaj duel.

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

- To je ekipa sa najviše ukradenih lopti u ligi, ruka im je na lopti non stop, štite reket i generalno igraju agresivnu odbranu. Moramo da odigramo mnogo bolje nego psoeldnjih pet minuta meča u Beogradu. Ok, tada smo bili bez Vezenkova, Furnije je bio pod virusom, bila je specifična situacija. U toj utakmici imali smo najniže procente u nekoliko kategorija, u procentu šuta, asistencijama... Sada moramo uraditi sve suprotno, moramo da igramo brže, sa više dodavanja, da bolje pogađamo. Tada smo imali samo 21% šuta za tri ako se dobro sećam. Ako ti daju šansu da pogodiš, onda to moraš bolje da radiš. Generalno moramo da odigramo bolju utakmicu protiv tima koji se bori za plej-of - sa dobrim šansama da se tamo i nađe ako mene pitate - i moramo biti spremni jer je svaki meč važan - zaključio je Barcokas.

