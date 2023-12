DA LI JE MOGUĆE?! Ameri tvrde da je Nikola Jokić kupio ovu kuću (VIDEO)

Nikola Jokić i Denver nagetsi, kao aktuelni NBA šampioni, pokušavaju da dobrim igrama održe nastojanja da odbrane titulu, a srpski as privlači pažnju američke javnosti čak i po onome što se dešava van parketa.

Jokić je minule noći opet bio najbolji igrač kluba iz Kolorada, a u američkim medijima se, pored hvalospeva na račun srpskog asa, mogu naći i neke dodatne informacije o njemu.

Recimo, portal "Realtor" je, uz podsećanje da je u julu 2022. Jokić potpisao petogodišnji ugovor vredan 270 miliona evra, dodao potom i ovo:





"Nismo mogli da nađemo dokaz da je ponovo krenuo u lov na kuću, usled ovog ogromnog sporazuma, ali smo prilično sigurni da smo locirali gde je stacionaran, za sada.

Jedno društvo sa ograničenom odgovornošću, za koje se čini da je povezano sa Jokićem, kupilo je vilu sa 29 soba u predgrađu Čeri Hils vilidža za 4,5 miliona dolara krajem 2021. Zatvorena za javnost i sa kapijama, kuća je 'izletela' na tržište u junu 2021. za početnu cenu od 5,3 miliona dolara.

Ta lokacija za život reklamirana je kao 'imanje starog sveta' sa 'pravom raskošnom elegancijom'. Možda se ta vibracija dopala velikom čoveku sa Balkana.

Prepuna mermera, lustera i velikih životnih prostora, kuća od 1.140 kvadratnih metara je svakako raskošna. Vrhunski sadržaji uključuju kućni bioskop sa 12 sedišta, teretanu i apartmane za goste. Pozadi se nalaze bazen poput onih u odmaralištima i posebna kuća pored bazena, opremljena kuhinjom"

A evo i kako, navodno, izgleda taj dom Nikole Jokića, deset kilometara od centra Denvera, grada kome je sa ostatkom nagetske doneo prvu, istorijsku NBA titulu ovog leta:

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj nagetsi i nastupaju, prva je Minesota sa učinkom 20-6, Oklahoma je druga sa 17-8, treći Denver sa 19-10, a slede Klipersi sa 17-10, Sakramento sa 16-10, Dalas sa 16-11, Nju Orleans sa 16-12 i ostali. Na "istoku" vodi Boston sa 21-6, a za njim slede Milvoki sa 20-7, Filadelfija sa 19-8, Orlando sa 16-10, Njujork sa 16-11, Klivlend i Majami sa po 16-12...

