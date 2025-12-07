Košarka

OTPISANI SRBIN SE VRATIO: Bogdan Bogdanović ponovo na terenu

Новости онлајн

07. 12. 2025. u 08:10

Košarkaši Minesota timbervulvsa pobedili su Los Anđeles kliperse rezultatom 109:106 i stigli do 15. trijumfa u sezoni.

FOTO: Tanjug/AP

Minesota je napravila veliki preokret u drugom poluvremenu i uspela da nadigra sastav u koji se posle povrede vratio Bogdan Bogdanović.

Klipersi su bili mnogo bolji rival u prvoj četvrtini, a na poluvremenu su imali dvocifrenu prednost i kontrolu nad mečom.

U jednom trenutku u trećoj deonici su imali i 15 poena prednosti, ali je tada Minesota zaigrala mnogo bolje.

Do sredine poslednjeg kvartala su sustigli Kliperse i prešli u vođstvo, a bolje su se snašli i u neizvesnoj završnici.

Džejden Mekdenijels je bio najefikasniji u redovima pobedničkog tima sa 27 poena, a tri manje je ubacio Džulijus Rendl. Naz Rid je postigao 19, a Entoni Edvards 15 poena.

Kliperse je predvodio Džejms Harden sa 34 poena, dok je Kavaj Lenard dodao 20 poena. Ivica Zubac je zabeležio dabl-dabl sa 15 poena i 13 skokova.

Bogdanović je meč počeo na klupi, nakon povrede kuka zbog koje je propustio osam mečeva. Za nešto više od 22 minuta na terenu je ubacio devet poena.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

