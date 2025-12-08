Košarka

DA LI JE OVO REALNO? Nikola Jokić već pretekao i velikog Majkla DŽordana

Новости онлине

08. 12. 2025. u 07:50

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Šarlot 115:106, i zabeležili treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 34 poena.

Srpski centar Nikola Jokić je za 35 minuta igre zabeležio 28 poena (11/16 šut iz igre), 11 asistencija i devet skokova.

Srbin je sa tih 11 asistencija ukupan broj podigao na 5.636 u NBA karijeri. Time je zvanično pretekao legendarnog Majkla Džordana, koji je karijeru završio sa 5.633 asistencije.

Jokić je ovim učinkom izjednačio i učinak Čonsija Bilapsa, koji je završio karijeru sa identičnim brojem asistencija.

Nikola blista ove sezone, igra neverovatno, a sigurno da će ovaj podatak biti dodatni motiv da nastavi da svako veče daje maksimum.

