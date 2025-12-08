DA LI JE OVO REALNO? Nikola Jokić već pretekao i velikog Majkla DŽordana

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na gostujućem terenu Šarlot 115:106, i zabeležili treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 34 poena.

Srpski centar Nikola Jokić je za 35 minuta igre zabeležio 28 poena (11/16 šut iz igre), 11 asistencija i devet skokova.

Srbin je sa tih 11 asistencija ukupan broj podigao na 5.636 u NBA karijeri. Time je zvanično pretekao legendarnog Majkla Džordana, koji je karijeru završio sa 5.633 asistencije.

With 11 assists tonight, Jokic has tied Chauncey Billups at the 51st place on the all-time assists leaderboard with 5636. He also surpassed Michael Jordan (5633).



He’s now just 25 assists away from surpassing Kareem and becoming the center with the most career assists!



🇷🇸🏀 pic.twitter.com/DsUCwszizS — Serbian Basketball (@SerbBasketNews) December 8, 2025

Jokić je ovim učinkom izjednačio i učinak Čonsija Bilapsa, koji je završio karijeru sa identičnim brojem asistencija.

Nikola blista ove sezone, igra neverovatno, a sigurno da će ovaj podatak biti dodatni motiv da nastavi da svako veče daje maksimum.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

