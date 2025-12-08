AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Zbog Nikole Jokića hitno reagovala NBA liga

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su novi trijumf u NBA ligi, pošto su ovog puta na gostovanju Šarlotu, bili bolji od Hornetsa sa 116:106.

Foto: AP

Kao i obično najbolji pojedinac na terenu bio je Nikola Jokić, koji je meč okončao na ivici tripl-dabla, sa 28 poena, devet skokova i 11 asistencija.

Pored niza sjajnih poteza Srbin je isporučio i ono što najviše voli, "tačdaun" dodavanje preko celog terena, za zakucavanje Pejtona Votsona. Uhvatio je Šarlotovu odbranu na spavanju, a onda je usledio magičan momenat.

I NBA liga je morala da reaguje i podeli potez na društvenim mrežama.

JOKER TOUCHDOWN PASS TO PEYTON WATSON!



Nuggets leading the Hornets on NBA League Pass: https://t.co/688FjAJSQ8 pic.twitter.com/9BjZIucDW8 — NBA (@NBA) December 8, 2025