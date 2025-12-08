Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Zbog Nikole Jokića hitno reagovala NBA liga

08. 12. 2025. u 06:25

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su novi trijumf u NBA ligi, pošto su ovog puta na gostovanju Šarlotu, bili bolji od Hornetsa sa 116:106.

АМЕРИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Због Николе Јокића хитно реаговала НБА лига

Foto: AP

Kao i obično najbolji pojedinac na terenu bio je Nikola Jokić, koji je meč okončao na ivici tripl-dabla, sa 28 poena, devet skokova i 11 asistencija.

Pored niza sjajnih poteza Srbin je isporučio i ono što najviše voli, "tačdaun" dodavanje preko celog terena, za zakucavanje Pejtona Votsona. Uhvatio je Šarlotovu odbranu na spavanju, a onda je usledio magičan momenat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava koju deli NBA (@nba)

I NBA liga je morala da reaguje i podeli potez na društvenim mrežama.

