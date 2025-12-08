AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Zbog Nikole Jokića hitno reagovala NBA liga
Košarkaši Denver Nagetsa upisali su novi trijumf u NBA ligi, pošto su ovog puta na gostovanju Šarlotu, bili bolji od Hornetsa sa 116:106.
Kao i obično najbolji pojedinac na terenu bio je Nikola Jokić, koji je meč okončao na ivici tripl-dabla, sa 28 poena, devet skokova i 11 asistencija.
Pored niza sjajnih poteza Srbin je isporučio i ono što najviše voli, "tačdaun" dodavanje preko celog terena, za zakucavanje Pejtona Votsona. Uhvatio je Šarlotovu odbranu na spavanju, a onda je usledio magičan momenat.
I NBA liga je morala da reaguje i podeli potez na društvenim mrežama.
