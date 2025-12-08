ŠTA MU BI? Nikola Jokić razbio Šarlot i naterao rivala da posle 165. utakmice u NBA ligi ipak ne obori rekord (VIDEO)

Posle uspešnih gostovanja u Indijani i Atlanti, tim iz Kolorada dodao je još jednu pobedu – ovog puta u Šarlotu 115:106 i to ponovo uz pomoć maestralnog Nikole Jokića kome je falio samo jedan skok do novog tripl-dabla.

Srbin je meč je završio sa 28 poena, 11 asistencija i devet skokova i ogromnim ranam po telu. Kada ne mogu da ga zaustave na sportsii način, rival onda koristi prljavu igru, ali ni to ne pomaže protiv najboljeg košarkaša današnjice.

Šarlot je pružio solidan otpor, ali je sve zavisilo od Jokića i Nagetsa, od prvog sudijskog podbacivanja. I tako je bilo do poslednjeg zvuka sirene. Osetilo se brzo da Dejvid Adelman ne zahteva od svojih pulena maksimalan intenzitet košarke, posebno nakon dramatične završnice u Atlanti i pobede na koncu, pa je verovatno svima bilo potrebno da malo spuste broj obrtaja i odigraju utakmicu bez prevelike potrošnje. Nagetsi su stigli do desete uzastopne pobede na gostovanjima.

Svaka čast Džamalu Mariju, pre svega na tome što je prvu četvrtinu završio sa neverovatna 23 od timska 34 poena, uz 10/12 iz igre, ali kada je trebalo najviše da se povuče i prelomi utakmica, srpski centar ponovo je bio na visini zadatka.

Nije Jokić razbio protivnika nekim vanvremenskim napadačkim učinkom. Rutina najboljeg košarkaša planete ogledala se upravo u lakoći sa kojom je rešavao situacije na parketu i ostavljao komentatorski dvojac bez daha. Sa strane je izgledao kao da se nije ni oznojio previše, da je sve radio kao da je na neobaveznom treningu i da se nije mnogo brinuo oko konačnog ishoda. Radio je ono što najbolje zna - uživao je na parketu.

Jokić je i ponovo isporučio svoju poslasticu, a to je 'tačdaun' dodavanje preko celog terena, za zakucavanje Pejtona Votsona. Uhvatio je Šarlotovu odbranu na spavanju i ponovo svima pokazao koliko mu malo treba da napravi nešto čudesno.

I ne samo to Jokić je sprečio domaćina da uhvati rezultatski priključak trojkom na tri minuta do kraja, da bi zatim na ulasku u zaključna dva minuta ubacio i šut sa poludistance protiv ne baš agresivnog Rajana Kolkbrenera. Inače, nekadašnji student Krejtona večeras je doživeo ono što nikada ranije u svojoj karijeri nije - da završi utakmicu ranije zbog ličnih grešaka. Kolkbrener je drugi na večnoj listi igrača sa najviše odigranih utakmica bez isključenja zbog ličnih grešaka (164) i ispred njega je ostao samo Ar Džej Dejvis sa vremena u Severnoj Karolini, koji ih je imao 169.

Pored Jokićevih bravura, jako može da raduje to što je Džamal Mari uhvatio kontinuitet forme na Ol star nivou! Samo u poslednje tri utakmice je na proseku od 36 poena. Tim Hardavej je dopisao 14 poena, Pejton Votson 10, dok su Kem Džonson i Jonas Valančijunas imali po osam poena, kao i Spenser Džons. U redovima Šarlota Majls Bridžis je flertovao sa tripl-dablom, ali je stao na 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

Naredni meč Denver igra u Sakramentu 12. decembra.