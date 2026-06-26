Fudbal

SADA I ZVANIČNO! Evo gde Niko Paz nastavlja karijeru

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 17:06

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Nakon nekoliko dana pregovora, stvar je rešena. Niko Paz karijeru nastavlja u Komu.

САДА И ЗВАНИЧНО! Ево где Нико Паз наставља каријеру

FOTO: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Ugovor Nika Paza i pregovori Real Madrida i Koma o njegovoj sudnini začinjeni su brojnim klauzulama.

Prvo je Real iskoristio klauzulu po kojoj je imao pravo otkupa Pazovog ugovora za devet miliona evra. Na to je reagovao Komo, ali i sam igrač koji želi da sarađuje sa Ceskom Fabregasom.

Ono što je izdjestvovano na pregovorima je sledeće - Real Madrid će imati prvenstvo otkupa od 80 miliona evra.

Na 35 mečeva Argentinac je dao 12 golova uz šest asistencija i bio najbolji fudbaler ekipe koju sa klupe predvodi Fabregas.

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