PETI MILS NAPUSTIO TENERIFE! Sada na "scenu nastupa" Partizan

KK Tenerife je objavio da Peti Mils više nije košarkaš ovog tima.

Foto: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Partizan traži ozbiljnu opciju na bekovskim linijama, a odlaskom Milsa iz Tenerifa upravo bi tu mogao da je pronađe.

Naime, nekadašnji NBA šampion je u pregovorima sa Partizanom, kako prenosi Mozzart sport.

Sigurno da bi ovo bilo ogromno pojačanje za crno-beli jer iako se nalazi u poznim godinama bivši reprezentativac Australije je i dalje klasa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?