Košarka

PETI MILS NAPUSTIO TENERIFE! Sada na "scenu nastupa" Partizan

Filip Milošević

26. 06. 2026. u 17:34

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KK Tenerife je objavio da Peti Mils više nije košarkaš ovog tima.

ПЕТИ МИЛС НАПУСТИО ТЕНЕРИФЕ! Сада на сцену наступа Партизан

Foto: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Partizan traži ozbiljnu opciju na bekovskim linijama, a odlaskom Milsa iz Tenerifa upravo bi tu mogao da je pronađe.

Naime, nekadašnji NBA šampion je u pregovorima sa Partizanom, kako prenosi Mozzart sport.

Sigurno da bi ovo bilo ogromno pojačanje za crno-beli jer iako se nalazi u poznim godinama bivši reprezentativac Australije je i dalje klasa.

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