VELIKA UDAR NA NARKO DILERE: Kina rešila 12.000 slučajeva povezanih sa drogom u prvih pet meseci

KINESKA policija rešila je 12.000 krivičnih dela koja su povezana sa drogom širom zemlje u prvih pet meseci ove godine, i uhapsila je 18.000 osumnjičenih za izvršenje tih krivičnih dela, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo javne bezbednosti, povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i ilegalne trgovine drogom.

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U saopštenju ministarstvo navodi da je u periodu od januara do maja u Kini zaplenjeno ukupno 10,7 tona droge, prenosi Sinhua.

Policija je u istom periodu uhapsila 49 begunaca koji su povezani sa drogom, koji su se krili u inostranstvu, uključujući dva osumnjičena za kojima su raspisane crvene poternice Interpola, i dva osumnjičena sa liste najtraženijih lica ministarstva.

Pored toga, agencije za borbu protiv droge pokrenule su specijalne operacije koje su usmerene na zločine koji uključuju narkotičke i psihotropne supstance, i intenzivirale su napore u borbi protiv seksualnih napada i zločina koji su povezani sa drogom, ili koji uključuju narkotike koji su prikriveni kao elektronske cigarete.

U saopštenju se ističe da je policija rešila 4.795 krivičnih slučajeva koji uključuju narkotičke i psihotropne droge, da je uhapšeno 7.724 osumnjičenih i da je konfiskovano 7,9 tona takvih supstanci.

Vlasti su takođe intenzivirale napore u borbi protiv zloupotrebe supstanci koje nisu na listi zavisnosti, kao što su azot-oksid, poznatiji kao gas za smeh, i butan.

Prema podacima ministarstva, policija je, kroz ojačanu međuagencijsku koordinaciju i bližu integraciju između administrativne i krivične sprovođenja zakona, rešila 1.234 povezana slučaja i identifikovala je 54.000 slučajeva zloupotrebe supstanci.

(Tanjug)

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