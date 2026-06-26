VUČIĆ NAJAVIO VELIKI SKUP U BEOGRADU: Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, otvoriće deonicu Moravskog koridora Adrani – Preljina.

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Vučić je, u svom govoru, izrazio zahvalnost što su ljudi došli po vrućini.

- Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili - rekao je on.