Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKI SKUP U BEOGRADU: Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili

В. Н.

26. 06. 2026. u 17:57

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, otvoriće deonicu Moravskog koridora Adrani – Preljina.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКИ СКУП У БЕОГРАДУ: Чекам сутра да вас чујем и да добијем ваше мишљење о свему што смо радили

Foto: Novosti

Vučić je, u svom govoru, izrazio zahvalnost što su ljudi došli po vrućini.

- Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili - rekao je on.

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