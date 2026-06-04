GOTOVO JE! Crvena zvezda završila prvo veliko pojačanje za narednu sezonu

PUKLA je bomba na Marakani!

FOTO: N. Skenderija

Crvena zvezda ima prvo pojačanje za sledeću sezonu!

Kako je potvrđeno Sportalu, u pitanju je austrijski fudbaler Muhamed Čam, doskorašnji član praške Slavije u kojoj je bio na pozajmici iz Trabzona.

Popularni Mo je rođen 29. septembra 2000. godine, visok je 180 santimetra, igra kao ofanzivni vezni. Vrednost na Transfermarktu mu se procenjuje na oko 3.500.000 evra.

Bio je već na pozajmici u Slaviji iz Praga, vratio se u Trabzon, ali sada želi novi iskorak na evropskoj sceni.

Reč je o velikom talentu koji je "eksplodirao" u Ligi 1 igrajući za Klermon, postao je reprezentativac Austrije i onda ga je Trabzon doveo za 4.000.000 evra.

Njegovo puno ime je Muhamed Čam Saračević, rođen je u Lincu. Karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi iz Penzinga, a u oktobru 2008. napustio je Austriju. Do 2016. je igrao u Nemačkoj u omladinskom pogonu Hanovera. Za sezonu 2016/17. preselio se u juniorski tim Volfsburga, gde u sezoni upisao 22 nastupa u B-Junioren-Bundesligi.

U avgustu 2017. prvi je put zaigrao protiv Herte za U-19 ekipu A-Juniorske Bundeslige. U sezoni 2017/18. odigrao je 15 utakmica u kojima je postigao tri gola. U sezoni 2018/19. upisao je 22 nastupa i postao prvak grupe "sever" sa Volfsburgom. Nakon toga je nastupio i u finalu sa Štutgartom, gde je Volfsburg poražen sa 1:0.

U sezoni 2019/20., Saračević je prekomandovan u prvi tim Volfsburga. Za njih je debitovao u regionalnoj ligi u junu 2019. Nakon tri nastupa za Volfsburg vratio se u Austriju u septembru iste godine, a tamo je nastupao za prvoligaša Admiru. Od 2020. godine je bio u Klermonu, odakle mu je krenuo karijerni uspon.