ULTIMATUM O KOME BRUJI CEO SVET! Iran je poslao zahtev koji je zaledeo Ameriku

15. 05. 2026. u 07:04

FUDBALSKA reprezentacija Irana je ispraćena na Svetsko prvenstvo, a da li će i na istom nastupiti... To je najveća misterija o kojoj bruji ceo svet

УЛТИМАТУМ О КОМЕ БРУЈИ ЦЕО СВЕТ! Иран је послао захтев који је заледео Америку

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Naime, FIFA i predsednik ove organizacije Đani Infantino čine sve da Iranci stignu u SAD.

Jedan od problema je odluka SAD, jednog od tri organizatora, da ne izda vize ljudima iz iranske delegacije koji su povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), koja je u Americi proglašena za terorističku organizaciju.

Iz tog razloga je predsedniku Iranskog fudbalskog saveza Mehdiju Tadžu zabranjen ulazak u Kanadu u aprilu na Kongres FIFA.

Iranci su, kako je otkrio Tadž, izneli 10 uslova za učešće na Svetskom prvenstvu, i oni nisu sprečili Infantina da radi na dogovoru.

Međutim, usledio je još jedan novi zahtev koji je apsolutno šokirao FIFA i Infantina.

Jedan od zahteva Iranaca je da na njihovim utakmicama smeju da budu okačene samo zvanične nacionalne zastave. To znači da se ne bi smele isticati bilo kakve LGBTQ zastave, a to je protivno s okvirom FIFA za ljudska prava za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Iran bi trebao da igra u grupi G na Svetskom prvenstvu zajedno sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.

Upravo njihova utakmica protiv Egipta pada na vikende Prajda u Sijetlu i određena je kao "Prajd utakmica" uprkos ranijim prigovorima Egipta.

JANIK SINER "ZGROMIO" NOVAKA ĐOKOVIĆA! Istorija na mastersu u Rimu! Svi su mislili da je ovo nemoguće, ali - desilo se