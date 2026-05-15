ULTIMATUM O KOME BRUJI CEO SVET! Iran je poslao zahtev koji je zaledeo Ameriku
FUDBALSKA reprezentacija Irana je ispraćena na Svetsko prvenstvo, a da li će i na istom nastupiti... To je najveća misterija o kojoj bruji ceo svet
Naime, FIFA i predsednik ove organizacije Đani Infantino čine sve da Iranci stignu u SAD.
Jedan od problema je odluka SAD, jednog od tri organizatora, da ne izda vize ljudima iz iranske delegacije koji su povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), koja je u Americi proglašena za terorističku organizaciju.
Iz tog razloga je predsedniku Iranskog fudbalskog saveza Mehdiju Tadžu zabranjen ulazak u Kanadu u aprilu na Kongres FIFA.
Iranci su, kako je otkrio Tadž, izneli 10 uslova za učešće na Svetskom prvenstvu, i oni nisu sprečili Infantina da radi na dogovoru.
Međutim, usledio je još jedan novi zahtev koji je apsolutno šokirao FIFA i Infantina.
Jedan od zahteva Iranaca je da na njihovim utakmicama smeju da budu okačene samo zvanične nacionalne zastave. To znači da se ne bi smele isticati bilo kakve LGBTQ zastave, a to je protivno s okvirom FIFA za ljudska prava za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Iran bi trebao da igra u grupi G na Svetskom prvenstvu zajedno sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.
Upravo njihova utakmica protiv Egipta pada na vikende Prajda u Sijetlu i određena je kao "Prajd utakmica" uprkos ranijim prigovorima Egipta.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OVO NIKO ŽIV NIJE ZNAO! Neverovatno zašto je ser Aleks Ferguson počeo da nosi naočare!
15. 05. 2026. u 07:30
NIKAD TEŽI TRENUTAK! Novak Đoković u strašnom problemu pred Rolan Garos
15. 05. 2026. u 06:42
GOLEADA NA "VILA PARKU": Tradicija favorizuje Liverpul, ali Vila je uvek neugodan protivnik u Birmingemu
TRIDESET i sedmo kolo Premijer lige otvoriće veoma zanimljiv duel između dva nekadašnja osvajača Lige šampiona, Aston vile i Liverpula koji se sastaju na "Vila parku" od 21.00.
15. 05. 2026. u 07:00
PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda, KK Partizan ali i ne samo te evropske klubove stižu iz Amerike. Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za to se pobrinuo.
14. 05. 2026. u 21:35
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)