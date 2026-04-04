IMA I PREMINULIH! Bizaran preokret, klub i policija izneli dosad nepoznate detalje tragedije na stadionu

VELIKA tragedija dogodila se na stadionu "Alehandro Viljanueva". Događaji u Peruu šokirali su javnost, a sada su poznati novi detalji koji donose novu dozu bizarnosti u celi slučaj.

Nesreća se dogodila pred derbi Alijance i UNiversitarija kada je veliki broj navijača došao na trening pred meč zakazan za subotu pred Uskrs po katoličkom kalendaru.

Usred proslave po imenu "Banderazo" jedan navijač poginuo je, a 60 je povređeno po najnovijim informacijama.

Podsetimo, prvobitno se pojavila informacija da se srušio zid tribine. To su ubrzo demantovali klub, kao i Vatrogasna brigada.

Alijanca je, naime, u svom saopštenju navela da "žali zbog tragičnog događaja", ali, doduše pozivajući se na nezvanične izvore, nije došlo do urušavanja konstrukcije stadiona.

Nedugo potom to je potvrdio i šef Vatrogasne brigade, Markos Pahuelo, koji je istakao da je "struktura južne tribine očuvana, deluje da je u dobrom stanju i da nije bilo nikakvih otkinutih delova."

To je dovelo do pitanja šta se dogodilo? Još uvek nema zvaničnih informacija i istraga je u toku, ali peruanski mediji navode da se iza smrti navijača krije tuča na tribine nakon čega je usledio stampedo.

