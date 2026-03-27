Španija i Srbija danas igraju prijateljsku utakmicu, a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

Uživo, Španija - Srbija 2:0

45' - Kubarsi je kroz sredinu dodao loptu Migelu Ojazrabalu, kome je dato previše prostora, a on to iskoristio da, leđima okrenut Vanji Milinkoviću Saviću - okrene se, namesti i levicom pošalje pravi projektil, ponovo u dalji, za njega desni ugao gola Srbije. Majstorski, nema šta.

44' - Novi gol Ojazrabala - 2:0 za Špance!

40' - Opet se bune Španci, sada jer je Jamal posle dugog kombinovanja sa Pedrijem pao u šesnaestercu Srbije. Nema penala, kaže portugalski arbitar. A TV snimci to i dokazuju. Lamin je potom malo kukao, ali to je bilo zbog kontakta nakon što je već izgubio loptu, pa natračao na Pavlovićevu nogu. Zatim su se njih dvojica pozdravila i meč je nastavljen. A Srbija izgubila loptu relativno brzo. Pa je osvojila.

38' - Nova prilika za "furiju". Ojarzabal je "promešao" odbranu Srbije na rubu kaznenog prostora, šutirao, a španska publika, besna što nije dosuđeno igranje rukom od strane Milenkovića, uzdahnula je - jer je lopta prohujala pored mete. Ispostavilo se da je neko od naših dirao loptu, pa je dosuđen korner, koji nije doneo novu opasnost po gol "orlova". Ali, oni su potom brzo izgubili posed.

35' - Poništen gol Španije! Fermin Lopez je rukom odigrao kada su naši izgubili loptu (Mitrović, na oko 30 metara od srpskog gola), pa iako je nehotično to učiniio španski fudbaler, čak i da postoji video-provera pogodak mu se ne bi priznao. Ostaje jedan razlike za prvaka Evrope.

33' - Posle novog nedosuđenog prekršaja nad Srbima (Mitrović je bio fauliran), Fermin Lopez je došao do lopte i šutirao, a "VMS" mu uhvatio "živu loptu" koja je, po tlu, išla u golmanovu desnu stranu.

29' - Burno je! Srbija je imala slobodnjak sa desne strane, Stanković je centirao, a iako to nije bilo idealno - u centru pažnje bio je nedosuđeni španski faul u kaznenom prostoru. Baena je sačekao Strahinju Pavlovića kod dalje stative, pa ga dočekao - laktom "podešenim" da pogodi Srbina u predelu vrata. Pao je srpski defanzivac, ali... iako je potom vrlo besan na sudiju što se nije oglasio, VAR-a nema, a kako nije bilo ni dosuđenog faula, igra se nastavlja bez penala.

26' - Solidan napad naših po levoj strani na kraju nije iznedrio šansu, iako se lopta "šetala" (zapravo "skakutala") po ivici kaznenog prostora. Na kraju je počela kontra domaćih, koju je Stanković zaustavio prekršajem nad strelcem dosad jedinog gola, Ojarzabalom (evo ga na fotografiji)

24' - Malo su umirili srpski fudbaleri "furiju", ali... pokazali su Španci koliko im malo treba da pokažu - koliki su, zapravo, majstori.

21' - Šansa za Srbiju! Birmančević je rešio da sam završi akciju, u kojoj je mogao da proba i da proigra Mitrovića. Nije bio dovoljno precizan.

19' - Stativa! Dosta sreće za Srbe posle šuta Jamala s desne strane. A lukavo je šutirao, očekivao je i Terzić koji je stajao pred njim, i golman "VMS", da će Jamal gađati s desne strane - dalji ugao, a on je samo "zakačio" loptu unutrašnjim delom stopale, želeći da pogodi bliži ugao gola.

18' - Evo i video snimka gola koji je Ojazrabal dao Srbiji:

GOAL: OYARZABAL OPENS THE SCORE FOR SPAIN WITH A BEAUTIFUL FINISH!!!!!!!!!!!!



Spain 1-0 Serbia pic.twitter.com/gKQ0c421zi — EditBall (@EditBallx) March 27, 2026

17' - Prelepa akcija Španije donela joj je vođstvo. Jamal je s desne strane poslao loptu u sredinu, Fermin Lopez "produžio" na levo, Baena preskočio loptu i tako zbunio Mimovića koji je krenuo za njim, pa je skroz levo ostao sam Ojazarbal, koji je snažnim udarcem matirao Vanju Milinkovića Savića - 1:0.

16' - Gol! Ojarzabal za 1:0!

15' - Pokušali su naši da dodavanjem ispred šesnaesterca "izvuku" ka sebi rivale, pa da dugačkim dodavanjem proigraju Birmančevića, a nije to na kraju donelo ploda.

12' - Greška naših u odbrani, a to ume da bude nezgodno i protiv mnogo slabijih reprezentacija nego što je prvak Evrope. Ipak, dobra intervencija koja je potom usledila otklonila je iznenadnu opasnost.

11' - Malo je zbunjen španski selektor De la Fuente dobrim presingom Srba... A i publika je tiha. Navikla je da njeni ljubimci od 1. minuta dominiraju. Opasni jesu, ali ne onoliko koliko su se nadali.

9' - Srbija ponovo ofanzivna, Kostić se probio po levoj strani, centaršut su "umirili" rivali (Baena je morao da se vrati), ali nije dugo prošlo, a opet su naši došli do lopte. I, Pavlović je, kao defanzivac, krenuo da se pridruži Kostiću na levom krilu, pa centrirao - i izborio aut.

7' - Dobar centaršut, ali odlična procena golmana Španije Simona, koji hvata loptu.

6' - Dobar presing Srbije! To ne uspeva svako protiv Španije, pa je Ljorenteu oduzeta lopta, a odmah zatim je izboren korner sa desne strane (Birmančević je to učinio).

3' - Pominjali smo Baenu pred početak ovog meča, a on je prvi i šutirao ka golu Srbije. Učinio je to iskravši se po levoj strani iza leđa srpske odbrane, a "tukao" je preko mete.

2' - Naši nisu uspeli da duže zadrže loptu u svom prvom napadu, a Španci su najpre pripretili preko (naravno) desnokrilnog Lamina Jamala. Njegov centaršut nije bio izdealan, no njegovi saigrači su iznova došli do lopte. A posle srpskog oduzimanja "bubamare" - i pre dolaska "orlova" do centra, "furija" je opet došla do poseda.

21.01 - Počela je utakmica! Srbi imaju prvi napad i igraju u plavoj opremi.

21.01 - Sudija Luis Godinjo, Portugalac, je kao glavni sudija bacao novčić, naši su "pobedili" i izabrali da prvi krenu s centra s loptom u posedu.

21.00 - Selektor Španije Luis de la Fuente i njegov kolega sa srpske "klupe", Veljko Paunović, srdačno su se pozdravili. Još da ekipe poziraju foto-reporterima i - meč može da počne.

20.59 - Srpski fudbaleri pred start meča u Viljarealu:

20.57 - Kao da su se začuli i zvižduci sa dela tribina kada je počela da se intonira srpska himna, "Bože pravde"... Ali, brzo su to nadglasali naši fudbaleri koji zdušno pevaju.

20.57 - Izlazak igrača:

20.55 - Igrači se spremaju da izađu na teren:

20.13 - Šta čuveni Španci kažu o ovim "orlovima"? Evo kako "Marka" izveštava u ovom času sa lica mesta:

"Vraćanje nade i entuzijazma za nacionalni tim jedan je od najvećih zadataka sa kojima se suočava novi selektor, Veljko Paunović. Prazne tribine na nedavnim domaćim utakmicama jasno su ilustrovale nivo nezadovoljstva koji je nastao nakon Evropskog prvenstva. Ubeđivanje igrača poput Milinković Savića da se ponovo pridruže cilju je veliki korak u tom pravcu. Pored pojedinačnih igrača, Paunović je implementirao model rada koji se proteže daleko izvan onoga što se dešava na utakmicama i treninzima. Metodologija, dosledna na svim nivoima, uključuje kodeks ponašanja koji je distribuiran svakom igraču, bez obzira na njegovu poziciju u nacionalnom timu. Isto važi i za trenere".

20.02 - Kada se radi o našim defanzivcima, tu je ovoga puta kvartet sa Mimovićem na jednom boku, Terzićem na drugom, a u sredini će biti momci iz Premijer lige, odnosno Serije A, Nikola Milenković i Strahinja Pavlović. Naspram njih i jedno iznenađenje - Baena. Igrač Atletika se "ušunjao" u napadačku liniju Španaca pored dva standardna igrača: Ojarzabala i Lamina Jamala. Čak je i Ljorente, umesto Pedra Pora, još jedno iznenađenje. Prosto, igrač Atletika jeste u odličnoj formi, ali se očekivalo da će član Totenhema biti starter. Mada, kako "igra" Totenhem u poslednje vreme... više ništa nije čudno.

20.00 Najbolji fudbaler sveta za 2024. godinu, Rodri, vratio se u startnu postavu "furije" prvi put od 8. septembra 2024. Igrač Mančester sitija jeste igrao za Španiju od teške povrede kolena protiv Turske, ali tad, u septembru 2025. godine, bilo je to samo na kratko, ne kao starter (ušao je u 71. minutu, zamenivši Martina Zubimendija). Njegov poslednji start bio je još u jesen '24, protiv Švajcarske u Ligi nacija, neposredno pre te povrede.

19.55 - Rečeno, učinjeno. Selektor Srbije Veljko Paunović ne samo da je u nacionalnu selekciju vratio braću Milinović Savić, već ih odmah uvrstio u startnu postavu. Tu je i iskusni Kostić na krilu, naspram njega na drugoj strani će biti Birmančević, iza kao defanzivni vezni tandem spoj iskustva i nadolazeće mladosti, Gudelj i Aleksandar Stanković, a u špicu rekorder po broju golova za srpsku reprezentaciju, Aleksandar Mitrović.

19.50 - Kakvi sastavi!

Španija: Unaj Simon - Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri, Fermin - Lamin Jamal, Baena, Ojarzabal

Srbija: V. Milinković Savić - Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Gudelj, Stanković - Birmančević, S. Milinković Savić, Kostić - Mitrović

🇪🇸🆚🇷🇸 | Startnih 𝟭𝟭 @sportmts pic.twitter.com/Usc06nv6a4 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) March 27, 2026

🚨 Lamine Yamal STARTS vs. Serbia. pic.twitter.com/rQJTKRm1DO — Lamine Xtra (@Yamal_Xtra) March 27, 2026

Uoči meča

Utakmica je veoma važna za Srbiju sa psihološkog aspekta posle debakla u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali i zbog činjenice da je selektor Veljko Paunović vratio u reprezentaciju braću Milinković Savić, golmana Vanju i vezistu Sergeja.



Paunović, koji je jesenas na klupi nasledio Dragana Stojkovića i već vodio "orlove" na dva m eča, pravi potpuno novi tim kroz prijateljske provere u martu i junu, pred start Lige nacija u septembru, a nema bolje provere u ovom trenutku od utakmice sa aktuelnim prvacima Evrope u Viljarealu (potom sledi susret sa Saudijskom Arabijom koji je na programu 31. marta u Bačkoj Topoli).



"Sve je bitno, bitno je kako ćemo funkcionisati kao tim, da protiv jednog izuzetnog protivnika budemo na nivou zadatka i da ispunimo zahteve koji se traže. Tako da kroz sve to želimo da dođemo do željenog rezultata. Španija će nas testirati u svim fazama igre, a mi smo došli ovde da se takmičimo i samo kroz takav pristup proizilazi ono najbolje u svim tehničko - taktičkim stvarima, igre i rezultati", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.



Fudbaler Srbije Strahinja Pavlović naveo je da "orlovi" igraju u novoj formaciji od dolaska Paunovića.

"Malo je drugačije nego što smo navikli, ali ništa nepoznato svima nama, već smo odigrali dve utakmice u toj formaciji i mislim da je izgledalo dobro. Mislim da neće biti tih prilika da više učestvujem u napadu, sada je moj posao malo drugačiji", poručio je Pavlović.

On je dodao da će Srbija pokušati da pokaže najbolju igru protiv Španije.

"Neki igrači koji u prethodnom periodu nisu bili, ponovo su sa nama i naravno da smo srećni zbog toga. Imamo dobru ekipu, istina nismo imali previše vremena da radimo na svemu, ali smo imali dovoljno da se pripremimo za utakmicu", rekao je Pavlović.

