NEJMAR I VINICIJUS NEĆE IĆI NA MUNDIJAL?! Karlo Anćeloti šokirao Brazil!

KARLO Anćeloti je seo na klupu Brazila sa namerom da tu reprezentaciju vodi na titule prvaka sveta. Jasno je da to neće biti lak posao, a iskusni stručnjak je istakao da će na Mundijal ići samo najspreminiji igrači.

FOTO: Tanjug/AP

Bivši trener Real Madrida je gostujući u emisiji "Esporte Record" brazilskog "TV Record", otkrio da će na najvećoj planetarnoj smotri nastupiti samo fudbaleri koji budu na 100%.

Istakao je i da nije bitno kako se ko zove, već je li spreman.

- Ima šest meseci da se izbori za mesto na konačnom spisku, da dokaže svoju vrednost. Mora da bude sto odsto spreman. Imamo mnogo kvalitetnih igrača i moram da biram one koji su na 100 procenata. Nije reč samo o Nejmaru, to može biti i Vinisijus. Ako Vinisijus bude na 90%, pozvaću drugog igrača koji je stoprocentno spreman jer je ovo tim u kojem vlada ozbiljna konkurencija, naročito kada je reč o napadačima. U navali imamo mnogo kvalitetnih fudbalera - rekao je Anćeloti.

Podsetimo, Brazil je poslednji put šampion sveta bio 2002. godine i za reprezentaciju ovakvog renomea dug je period od kako nema trofej.

Svetsko prvenstvo se održava od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

