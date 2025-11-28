Fudbal

MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda će igrati na proleće u Evropi?

Новости онлине

28. 11. 2025. u 08:24

ŠANSE Crvene zvezde da na proleće igraju evrospko takmičenje su znatno porasle nakon trijumfa protiv Steaue.

МАРАКАНА СЕ ТРЕСЕ! Црвена звезда ће играти на пролеће у Европи?

FOTO: Tanjug/AP

Sa sedam bodova i gol-razlikom "minus 1", Crvena zvezda je na 22. mestu tabele Lige Evrope koje donosi nokaut fazu, odnosno proleće u Evropi. I ima jako dobre šanse da ostane odlično plasirana.

Specijalizovani profil "Football Rankings" objavio je svoje prognoze i istakao da Crvena zvezda ima 84,7 odsto šansi da prođe dalje.

To su zaista vrhunske brojke i navodi se da bi Zvezda mogla da osvoji 11 ili 12 bodova, odnosno još pet u preostale tri utakmice.

Što se tiče šansi za direktan plasman u osminu finala, tu Zvezda ne stoji najbolje, što je i očekivano. Daje joj se tek 36,4 odsto šansi da bude u najboljih osam na tabeli, što u ovom trenutku zapravo i ne juri.

