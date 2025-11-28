MARAKANA SE TRESE! Crvena zvezda će igrati na proleće u Evropi?
ŠANSE Crvene zvezde da na proleće igraju evrospko takmičenje su znatno porasle nakon trijumfa protiv Steaue.
Sa sedam bodova i gol-razlikom "minus 1", Crvena zvezda je na 22. mestu tabele Lige Evrope koje donosi nokaut fazu, odnosno proleće u Evropi. I ima jako dobre šanse da ostane odlično plasirana.
Specijalizovani profil "Football Rankings" objavio je svoje prognoze i istakao da Crvena zvezda ima 84,7 odsto šansi da prođe dalje.
To su zaista vrhunske brojke i navodi se da bi Zvezda mogla da osvoji 11 ili 12 bodova, odnosno još pet u preostale tri utakmice.
Što se tiče šansi za direktan plasman u osminu finala, tu Zvezda ne stoji najbolje, što je i očekivano. Daje joj se tek 36,4 odsto šansi da bude u najboljih osam na tabeli, što u ovom trenutku zapravo i ne juri.
