KUP SRBIJE: Spektakl u Dobanovcima, stiže Crvena zvezda!

20. 11. 2025. u 14:16

Žreb osmine finala Kupa Srbije održan je danas u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

Branilac trofeja Crvena zvezda, koja je u poslednjem meču prve runde eliminisala trećeligaša Sloven, u narednoj rundi igraće ponovo protiv trećeligaša, ovoga puta u Dobanovcima protiv Budućnosti.

Podsetimo, prva runda najmasovnijeg domaćeg takmičenja obilovala je iznenađenjima, eliminisano je čak devet superligaša: TSC, Napredak, Radnički 1923, Javor, Radnik, Partizan, OFK Beograd, Mladost i Čukarički!

Parovi osmine finala Kupa Srbije:

Mačva – IMT

Spartak – Zemun

Novi Pazar – Dubočica

Grafičar – Radnički (Niš)

Borac (Čačak) – Jedinstvo (Ub)

Železničar – Trajal

Vojvodina – OFK Vršac

Budućnost (Dobanovci) – Crvena zvezda

