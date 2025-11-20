KUP SRBIJE: Spektakl u Dobanovcima, stiže Crvena zvezda!
Žreb osmine finala Kupa Srbije održan je danas u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Branilac trofeja Crvena zvezda, koja je u poslednjem meču prve runde eliminisala trećeligaša Sloven, u narednoj rundi igraće ponovo protiv trećeligaša, ovoga puta u Dobanovcima protiv Budućnosti.
Podsetimo, prva runda najmasovnijeg domaćeg takmičenja obilovala je iznenađenjima, eliminisano je čak devet superligaša: TSC, Napredak, Radnički 1923, Javor, Radnik, Partizan, OFK Beograd, Mladost i Čukarički!
Parovi osmine finala Kupa Srbije:
Mačva – IMT
Spartak – Zemun
Novi Pazar – Dubočica
Grafičar – Radnički (Niš)
Borac (Čačak) – Jedinstvo (Ub)
Železničar – Trajal
Vojvodina – OFK Vršac
Budućnost (Dobanovci) – Crvena zvezda
