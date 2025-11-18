SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike "Ubij Srbina"

Meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Crvne Gore i Hrvatske dobili su "kockasti" sa 3:2. Međutim ono što je bilo odvratno na tom meču jeste pogrdno skandiranje gostujućih navijača na račun srpskog naroda, a delom i komentator, smatra ombudsman našeg suseda.

FOTO: AP/Tanjug

Kako javlja RTCG, zaštitnik građana Crne Gore zatražio je podizanje disciplinskog postupka povodom komentara Nebojše Šofranca, koji je komentarisao upravo skandiranja navijača Hrvatske.

Šofranac nije osudio ekstremističke ispade, relativizovao je čitav događaj i na kraju meča rekao da je na stadionu bila korektna atmosfera. Ombudsman navodi da su time prekršeni profesionalni standardi Radio televizije Crne Gore.

Hrvatski navijači su tokom meča skandirali "Ubij Srbina" i "Za dom spremni", dok su pristalice Crne Gore uzvikivale "Ustaše i četnici, zajedno ste bežali".

