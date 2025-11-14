GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila pitanje trenera

SAGA je završena!

FOTO: Tanjug/AP

Vladan Milojević sigurno do juna 2026. godine ostaje na klupi Crvene zvezde, bar tako tvrdi "Sportski žurnal"!

Najuspešniji trener crveno-belih u ovom veku dobio je maksimalno poverenje čelnika kluba nakon pobede nad Lilom u Ligi Evrope (1:0), uprkos prethodnoj seriji od četiri meča bez pobede i nastaviće misiju na Marakani do kraja sezone (ugovor mu i traje do juna).

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Naime, Milojević će imati priliku da dopuni bogatu riznicu trofeja osvojenih sa klubom iz Ljutice Bogdana i ostvari još jedan zapažen rezultat u Evropi jer je crveno-belima potrebno šest ili sedam bodova za plasman u eliminacionu fazu Lige Evrope.

Milojević je vodio Crvenu zvezdu u dva mandata, na 246 utakmica, ostvario je 181 pobedu, 35 remija i 30 poraza. Naš najveći klub je sa Vladanom na klupi bio prvak Srbije 2018, 2019, 2024. i 2025, dok je trofej kupa osvajao 2024. i 2025.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji