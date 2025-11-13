Fudbal

"DA SMO OVO IGRALI U BEOGRADU..." Predrag Rajković "pecnuo" Piksija posle Engleska - Srbija?

Časlav Vuković

13. 11. 2025. u 22:56

SRBIJA je porazom od Engleske (0:2) ostala praktično bez prilike da igra na Svetskom prvenstvu, a zbog toga žali golman naše reprezentacije Predrag Rajković.

ДА СМО ОВО ИГРАЛИ У БЕОГРАДУ... Предраг Рајковић пецнуо Пиксија после Енглеска - Србија?

FOTO: Tanjug/AP

On je istakao da je velika šteta što će "orlovi" po svemu sudeći propustiti Mundijal, ali slede novi izazovi sa novim selektorom.

- Šteta što ne idemo na treće Svetsko prvenstvo zaredom. Hrabro smo izašli na Vembli, nije nam se dalo da izvučemo bod. Tu je novi selektor, sad ćemo se pripremati za Ligu nacija i Evropsko prvenstvo.

Čuvar mreže Al Itihada je istakao da je ovo bilo totalno drugačije izdanje od onoga u Beogradu kad je "gordi albion" slavio sa 5:0.

- Ne može se porediti ova utakmica i ona u Beogradu. Bili smo mnogo organizovaniji, čvršći, agresivniji imali smo srce. Da smo ovu utakmicu igrali u Boogradu rezultat bi bio drugačiji.

Za kraj je naglasio da će ekipa učiniti sve da savlada Letoniju u poslednjem meču kvalifikacija za Mundijal.

- Odigraćemo muški, da završimo ovaj ciklus pozitivno. Igramo za Srbiju, ne treba veća motivacija od toga. Moramo da se skupimo i budemo složni i izađemo u Leskovcu i pobedimo - zaključio je Rajković.

Podsetimo, Srbija će Letoniju dočekati u Leskovcu u nedelju od 18 časova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%