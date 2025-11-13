"DA SMO OVO IGRALI U BEOGRADU..." Predrag Rajković "pecnuo" Piksija posle Engleska - Srbija?
SRBIJA je porazom od Engleske (0:2) ostala praktično bez prilike da igra na Svetskom prvenstvu, a zbog toga žali golman naše reprezentacije Predrag Rajković.
On je istakao da je velika šteta što će "orlovi" po svemu sudeći propustiti Mundijal, ali slede novi izazovi sa novim selektorom.
- Šteta što ne idemo na treće Svetsko prvenstvo zaredom. Hrabro smo izašli na Vembli, nije nam se dalo da izvučemo bod. Tu je novi selektor, sad ćemo se pripremati za Ligu nacija i Evropsko prvenstvo.
Čuvar mreže Al Itihada je istakao da je ovo bilo totalno drugačije izdanje od onoga u Beogradu kad je "gordi albion" slavio sa 5:0.
- Ne može se porediti ova utakmica i ona u Beogradu. Bili smo mnogo organizovaniji, čvršći, agresivniji imali smo srce. Da smo ovu utakmicu igrali u Boogradu rezultat bi bio drugačiji.
Za kraj je naglasio da će ekipa učiniti sve da savlada Letoniju u poslednjem meču kvalifikacija za Mundijal.
- Odigraćemo muški, da završimo ovaj ciklus pozitivno. Igramo za Srbiju, ne treba veća motivacija od toga. Moramo da se skupimo i budemo složni i izađemo u Leskovcu i pobedimo - zaključio je Rajković.
Podsetimo, Srbija će Letoniju dočekati u Leskovcu u nedelju od 18 časova.
