"BOLNICA" U NAPULJU: Nakon Lukakua i De Brujnea još jedan važan fudbaler aktuelnog šampiona Italije van terena nekoliko meseci
Nova u nizu težih povreda u redovima italijanskog šampiona. Neće biti u sastavu Napolija ni Franka Angise.
Kamerunski vezista se povredio tokom jednog od treninga reprezentacije.
Kako su saopštili iz Napolija, Angisa je zadobio težu povredu butnog mišića leve noge, ne mnogo drugačijoj od onih koje su zadesile Romelua Lukakua i Kevina de Brujnea.
Koliko će odsustvovati meseci još nije detaljeno poznato, ali se po italijanski medijima pominje od dva do tri meseca.
