"BOLNICA" U NAPULJU: Nakon Lukakua i De Brujnea još jedan važan fudbaler aktuelnog šampiona Italije van terena nekoliko meseci

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 18:55

Nova u nizu težih povreda u redovima italijanskog šampiona. Neće biti u sastavu Napolija ni Franka Angise.

Foto: Profimedia

Kamerunski vezista se povredio tokom jednog od treninga reprezentacije.

Kako su saopštili iz Napolija, Angisa je zadobio težu povredu butnog mišića leve noge, ne mnogo drugačijoj od onih koje su zadesile Romelua Lukakua i Kevina de Brujnea. 

Koliko će odsustvovati meseci još nije detaljeno poznato, ali se po italijanski medijima pominje od dva do tri meseca.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

