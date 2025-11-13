VELIKI IZAZOV NA VEMBLIJU – PAUNOVIĆ DEBITUJE PROTIV GORDOG ALBIONA

Srbija juri poslednju šansu za Mundijal, dok Engleska želi stoprocentan učinak

FOTO: Profimedia

U četvrtak od 20.45 časova, stadion Vembli će biti domaćin okršaja koji može odlučiti sudbinu grupe K, u kojem Engleska dočekuje reprezentaciju Srbije u okviru pretposlednjeg kola borbe za plasman na Svetsko prvenstvo 2026.





Za Srbiju, ovaj duel dolazi u osetljivom trenutku. Posle promena na klupi i niza oscilacija u rezultatima, Veljko Paunović će upravo na čuvenom Vembliju debitovati kao selektor Orlova, u meču koji bi mogao biti poslednja prilika da se ostane u trci za baraž. Poraz od Albanije na domaćem terenu ozbiljno je poljuljao ambicije, a plasman u Katar i učešće na poslednjem Evropskom prvenstvu deluju kao davna prošlost.





Novi selektor odlučio se za osveženje tima. Povreda Aleksandra Mitrovića otvorila je prostor Dušanu Vlahoviću i Luki Joviću da preuzmu napadačku odgovornost, dok su se u tim vratili i Radonjić, Grujić, Ristić i Terzić. Bez Milinković-Savića i još nekoliko standardnih imena, Srbija u London stiže rasterećenija, ali i dodatno motivisana da iznenadi favorita.





Engleska, sa druge strane, igra kvalifikacije gotovo bez greške. Pod vođstvom Tomasa Tuhela, Gordi Albion ima šest pobeda iz isto toliko mečeva, gol-razliku 18:0 i već obezbeđen plasman na Svetsko prvenstvo. Iako je rezultat protiv Srbije u Beogradu (0:5) bio najubedljiviji u dosadašnjem toku takmičenja, domaći tim ovaj duel koristi za dodatnu uigranost i testiranje igrača iz drugog plana.





Povratnici poput Džuda Belingema i Fila Fodena ojačavaju sastav u ključnom momentu, dok se sve više pažnje poklanja mladim imenima poput Aleksa Skota, koji beleži sjajnu sezonu u dresu Bornmuta. I pored mogućnosti za rotaciju, Engleska i dalje važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje Mundijala, sa ciljem da ponove uspeh iz 1966. godine kada su jedini put podigli veliki trofej.





Statistika nije naklonjena Srbiji, što potvrđuje podatak da su dva prethodna duela protiv Engleske završena bez postignutog gola, uz čak šest primljenih. Ipak, večerašnji duel je poslednja prilika da Orlovi naprave iskorak, pokažu karakter i ostanu u igri za baraž. Pobeda u Londonu i trijumf u poslednjem kolu ne znače mnogo ukoliko Albanija ne izgubi makar jedan meč, ali dokle god postoji nada, postoji i šansa.





Sve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo možete pratiti uživo na AdmiralBet.rs , gde su samo 2 postignuta gola dovoljna da tip 3+ bude dobitan, u slučajku da je na tom meču promašen penal .





Registrujte se odmah i preuzmite Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.