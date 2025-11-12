VELJKO PAUNOVIĆ PRELOMIO! Selektor Srbije povukao radikalan potez pred Englesku
Srbiju čeka važan meč sa Engleskom u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine
Utakmica između Engleske i Srbije igra se u četvrtak od 20.45 na stadionu "Vembli".
Veljko Paunović, novi selektor reprezentacije Srbije, konačno je dobio poverenje Fudbalskog saveza i pred njim je izazovan period. I odmah je uveo velike promene u nacionalni tim. Ništa nije kao u vreme Dragana Stojkovića Piksija, žestoko se trenira od starta, igraju se i mečevi iza zatvorenih vrata kod Paunovića kako bi se iznenadili Englezi na Vembliju.
Dva treninga dva dana pre meča nisu bili praksa, a pogotovo sparing sa Teleoptikom i Grafičarem. Akcenat su bili taktički detalji uz promenu sistema i povratak sa četiri klasična defanzivca u odbrani. Godinama je Srbija igrala sa tri štopera, kao i igračima, koji su pokrivali čitavu stranu. Biće promena uloga, a jedna značajna je, kako saznaje MaxBet Sport, na golu.
Posle potpunog oporavka od povrede i nekoliko utakmica u dresu Al Itihada, ponovo će Predrag Rajković biti prvi golman „orlova“. Na klupu se seli Đorđe Petrović, koji je branio od starta kvalifikacija. Novi kormilar ima puno poverenje u bivšeg golmana Jagodine, Crvene zvezde, Makabija iz Tel Aviva, Remsa i Majorke.
Zajedno su 2015. godine postali omladinski šampioni sveta na Novom Zelandu. Novina je da će ekipa poslednji trening odraditi u Staroj Pazovi u sredu, a tek uveče će stići u London. Meč se igra u četvrtak od 20:45 časova.
"Orlovi" imaju zaista male šanse da se plasiraju na Svetsko prvenstvo naredne godine, čak i u baraž kvalifikacija, ali to ne znači da utakmice Engleske i Letonije tek tako treba pustiti niz vetar. One su zapravo sjajna prilika da vidimo Paunovića i njegove zamisli na delu.
Pred odlazak u Englesku na megdan "gordom albionu", fudbaleri Srbije će danas u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi odraditi poslednji trening pred utakmicu protiv Engleske i odlazak u London, koji je zakazan za 16 sati.
