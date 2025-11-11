"DOK GOD POSTOJE ŠANSE, MI ĆEMO DA SE BORIMO!" Strahinja Pavlović pred meč Engleska - Srbija

Verujemo u pobedu i idemo u London da pružimo 100 odsto naših mogućnosti, izjavio je danas fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović uoči meča sa Engleskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Srbije počeli su u ponedeljak u Staroj Pazovi pripreme za duele sa Engleskom i Letonijom u grupi K kvalifikacija za SP 2026.

Srbija će 13. novembra gostovati Engleskoj u Londonu od 20.45 časova, a tri dana kasnije od 18 sati dočekaće Letoniju u Leskovcu.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom. Engleska je već obezbedila plasman na SP 2026.

"Sigurno da nije lako, najlepše je kada sve držite u svojim rukama. Ipak, šanse i dalje postoje. Gledamo da pobedimo obe utakmice i ne bavimo se kalkulacijama. Kad god smo razmišljali o drugima, nismo dobro prošli. Teško je, ali dok god postoje šanse, mi ćemo da se borimo. Možda iz ove situacije možemo da izvučemo korist, da nam to bude jedna vrsta rasterećenja. Izađemo maksimalno motivisani na Vembli, damo sve od sebe da pobedimo velikog rivala, ako ne uspemo pružimo ruku i idemo dalje", rekao je Pavlović u intervjuu za sajt FSS.

FSS je 30. oktobra imenovao Veljka Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Paunović će voditi reprezentaciju u borbi za plasman na SP 2026.

"Odmah po dolasku u Staru Pazovu obavio je jedan razgovor sa mnom, posle smo imali sastanak svi zajedno gde nam je predstavljen njegov plan rada i šta nas očekuje pred mečeve sa Engleskom i Letonijom. Prvi utisci su odlični. Veljko je stručnjak koji je našoj zemlji doneo puno radosti. Srećan sam što je ovde i što se na svakom koraku oseća da veruje u tim i da veruje u dobar rezultat", istakao je Pavlović.

Okosnicu A tima Srbije čine igrači, koji su 2015. na Novom Zelandu pod vođstvom

Paunovića osvojili titulu svetskog šampiona u omladinskoj konkurenciji.

"Mislim da su ti momci sada u najboljim i najzrelijim fudbalskim godinama. Zato je dobra stvar što će ponovo sarađivati sa čovekom pod čijim vođstvom su osvojili SP. Imamo jednu fenomenalnu grupu, rekao bih jako dobru ekipicu koja zaslužuje mnogo više od ovoga što govori trenutni plasman na tabeli naše kvalifikacione grupe", rekao je Pavlović.

Srpski fudbaler je istakao da veruje da će njegov tim biti spreman za duel sa Engleskom.

"Normalno je da u početku bude teže, verovatno će doći i do promene formacije, igraćemo totalno drugačije, sa totalno drugačijim zahtevima. Problem je što nemamo puno vremena za pripremu meča protiv Engleske. U ponedeljak smo imali trening oporavka, u utorak dva treninga, sredu jedan i odmah letimo za London. Spavanje u hotelu i odmah sutradan utakmica. U svakom slučaju, za one osnovne stvari ima sasvim dovoljno vremena, bitno je da sve što Veljko traži od nas, brzo prihvatimo i usvojimo, verujem da ćemo do četvrtka biti potpuno spremni za veliku utakmicu", naglasio je Pavlović.

On je na kraju ponovio da veruje u pobedu na Vembliju.

"Niko od nas ne bi bio sada u Pazovi da ne veruje u pobedu protiv Engleske. Još nisam upoznao sportistu i fudbalera koji ne veruje da može da pobedi bilo kog rivala. Verujemo i idemo u London da pružimo 100 odsto naših mogućnosti", zaključio je Pavlović.



