Fudbal

REAL MADRID ZATEČEN: Četvrti uzastopni put nije pobedio ovog rivala u španskom prvenstvu!

Новости онлине

09. 11. 2025. u 21:20

Fudbaleri Real Madrida osvojili su samo bod na gostovanju Rajo Valjekanu 0:0 u utakmici 12. kola španske La Lige.

РЕАЛ МАДРИД ЗАТЕЧЕН: Четврти узастопни пут није победио овог ривала у шпанском првенству!

FOTO: Tanjug/AP

Madriđani su četvrti put u nizu ostali bez trijumfa na gostovanju Raju, ali su sačuvali prvo mesto.

Bar za sada.

Jer, Real ima 31 bod, sledi Viljareal sa 26, te Barselona sa  25, uz meč manje.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

POGLEDAJ GALERIJU

Barsa večeras gostuje Selti koja jeste trinaesta na tabeli, ali je pretposlednja po učinku na svom stadionu:

Od šest utakmica nije dobila nijednu - zabeležila je remi i pet poraza.

 

