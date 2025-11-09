MANČESTER SITI DEMOLIRAO LIVERPUL! Crveni ovakve šamare ne pamte, "građani" ih razbili u paramparčad! (VIDEO)
Mančester siti i Liverpul odigrali su više nego burnu utakmicu Premijer lige.
Nakon što su navijači "građana" koreografijom pozdravili trenera Pepa Gvardiolu zbog velikog jubileja (hiljadita utakmica), počeo je ples njegove ekipe.
Isprva, on nije bio odmah vidljiv, jer... Siti je u 13. minutu imao penal koji je izveo Erling Braunt Holand, ali mu je gruzijski čuvar mreže Liverpula Giorgi Mamardašvili sjajno odbranio (VIDEO).
Međutim, spasa za Crvene nije bilo u 29, kada je upravo Holand postigao gol glavom, na idealan centaršut Nunješa (VIDEO).
A nedugo nakon što je Liverpulu poništen pogodak Van Dajka i to zbog ofsajda saigrača, Robertsona (VIDEO), usledio je novi šok za ekipu sa Enfilda.
Igrala se sudijska nadoknada vremena u prvom poluvremenu kada je 23-godišnji Španac Niko šutirao ka golu Liverpula, a lopta odsela u mreži uz jedan srećan odbitak (VIDEO).
Ekipa Arnea Slota je imala šanse u nastavku, umalo naterala suparnika da postigne autogol (VIDEO), potom je Gakpo promašio zicer sa ugla peterca (VIDEO), a kazna je stigla vrlo brzo.
Ispostavilo se da je to i konačan rezultat, iako su oba tima u azvršnici imali svoje prilike da ga promene.
Posle ovog debakla Liverpul je pao na čak osmo mesto (i ne čudi, peti poraz u poslednjih šest utakmica), a njegovih 18 osvojenih bodova je za osam manje od vodećeg Arsenala. Siti, pak, ima samo četiri manje od lidera Premijer lige i zauzima drugo mesto sa 22, dva više od Čelsija.
