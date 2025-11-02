Fudbal

SRBIN REŠIO VELIKI DERBI: Strahinja Pavlović doneo pobedu Milanu! (VIDEO)

Časlav Vuković

02. 11. 2025. u 22:44

DERBI 10. kola Serije A odigrali su Milan i Roma na "San Siru". Na kraju se radovali "rosoneri" - 1:0 i to zahvaljujući Srbinu.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Ispostavilo se da je Strahinja Pavlović postigao jedini gol na utakmici. To je bio njegov drugi ovosezonski pogodak.

Igrao se 39. minut kad je savladao Mileta Svilara. Štoper domaćeg tima je sjajno pratio napad, od svog gola je krenuo ka protivničkom i sve je to video Rafael Leao i uposlio ga za gol vredan tri boda.

Mogla je "vučica" da ostane neporažena, ali je Majk Manjan u 82. minutu zaustavio udarac Paula Dibale sa 11 metara.

Posle ovog trijumfa Milana neverovatna se gužva stvorila na vrhu tabele u Seriji A. Napoli je prvi sa 22, dok po 21 bod imaju Inter, Milan i Roma. 

