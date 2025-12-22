VANREDNO SAOPŠTENJE KK PARTIZAN! Oglasili se hitno iz Humske i poručili navijačima...
U okviru 18. kola Evrolige, košarkaši Partizana na svom parketu u petak sa novim trenerom dočekuju ekipu Makabija.
Utakmica je na programu od 18 časova, a povodom te utakmice oglasio se regionalni i srpski šampion. Prodaja karata za taj meč poćinje danas od 12 časova.
-U ponedeljak 22. decembra od 12 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za utakmicu 18. kola Evrolige u kojoj će Partizan Mozzart Bet 26.12. od 18:00 dočekati Makabi.Prioritet u kupovini dnevnih ulaznica za mečeve Evrolige imaju članovi KK Partizan Mozzart Bet sa plaćenom članarinom za 2025. godinu. Samo oni će na raspolaganju imati mogućnost da kupe ulaznice do srede, 24.12. u 12 časova.Svaki član sa plaćenom članarinom za 2025. godinu će imati na raspolaganju mogućnost da kupi četiri dnevne ulaznice na osnovu jedne članske karte.
