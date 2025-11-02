POBEDA PRED DOLAZAK U BEOGRAD: Lil spreman za duel sa Crvenom zvezdom

NAREDNI rival Crvene zvezde je ekipa Lila. Francuski tim je za razliku od crveno-belih trijumfovao u prvenstvu, nakon što je savladao Anže sa 1:0 u 11. kolu Lige 1.

FOTO: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Nema sumnje da "mastifima" znači ovaj uspeh, najviše na pragu samopouzdanja i svakako u dobrom raspoloženju dolaze u Beograd.

Odlučujući trenutak utakmice desio se u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena kad je jedini gol postigao Feliks Korea.

Lil je u prvenstvu Francuske na četvrtom mestu na tabeli i ima 20 bodova. Anže zauzima 13. mesto i skupio je 10 bodova.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Lil igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“