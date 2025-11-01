ČUVENI ITALIJAN VERUJE U VLAHOVIĆA: Očekuje da postigne oko 20 golova za Juventus

JUVENTUS od petka ima novog trenera. U pitanju je Lučano Spaleti, a čuveni italijanski fudbaler, Antonio di Natale je ubeđen da će Dušan Vlahović rešetati mreže pod vođstvom bivšeg selektora Italije.

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Nekadašnji napadač Udinezea je ubeđen da će 66-godišnji stručnjak iz Ćertalda vratiti "staru damu" u vrh italijanskog fudbala.

- Spaleti nije mogao da odbije Juventus i uveren sam da će ih vratiti na vrh - rekao je Di Natale za "Gazeta delo sport".

Spaleti je tokom obraćanja otrkio da računa na Vlahovića dok god on pokazuje pravi stav na terenu.

- Očekujem oko 20 golova od Vlahovića, a i David i Openda mogu da se približe tim brojkama. Spaleti izvlači najbolje od svojih napadača radeći sa njima na njihovom kretanju, na sinhronizaciji između linija i analizi veština defanzivaca protiv kojih će igrati.

Takođe, veruje da će navijaču Juventusa odlično prihvatiti novog trenera.

- Uveren sam da će se navijači postepeno zaljubljivati u Lučana. On je trener koji kombinuje atraktivni fudbal sa uspehom. Ljudi koji dolaze na stadion žele da pobede, ne da gledaju cirkus.

Di Natale je ubeđen da klub iz Torina može da se bori za titulu.

- Da, sezona je tek počela. Biće potreban rad i pomalo strpljenja. Kada Lučano ima priliku da radi na terenu svakoga dana, on popravi stvari i ostvari ciljeve - zaključio je Di Natale.

Podsetimo, Vlahović je ove sezone za Juventus odigrao 12 utakmica u svim takmičenjima i ostvario je učinak od pet golova i jedne asistencije.

