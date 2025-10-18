BLAGOJEVIĆ UPUTIO MOLBU: Ako mogu na stadion da dođu bar deca i žene
PARTIZAN je pobedio TSC sa 1:0 u derbiju 12. kola Superlige Srbije. Posle ove utakmice oglasio se trener crno-belih Srđan Blagojević.
On je imao i molbu za čelnice FSS-a, a tiče se kazne koja je izrečena klubu iz Humske (prazan stadion na dve domaće utakmice).
- Milošević nas je spasao u nekoliko situacija. TSC je pokazao kvalitet, nametnuo se u drugom poluvremenu ritmom koji nismo uspeli da ispratimo. Imam dozu ljutnje zbog poslednjih situacija kada je ispoljena sebičnost, razgovaraćemo o tome. Iskoristiću priliku da se zahvalim našim navijačima, sjajan ambijent i stadion, puno publike... Ako mogu nekako da utičem na odluke o kažnjavanju i zatvaranju stadiona, da se preinači da mogu deca do 14 godina da dolaze i žene, biće sigurno lep ambijent - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".
Podsetimo, Partizan naredni meč igra 24. oktobra na svom terenu protiv Mladosti iz Lučana.
