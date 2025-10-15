"MORAM DA SE IZVINIM, MNOGO MU DUGUJEMO": Prvi čovek Ovijeda otkrio zašto se da otkaz Paunoviću

SRPSKI fudbalski stručnjak, Veljko Paunović, od nedavno nije trener Ovijeda, a predsednik ovog kluba Hesus Martinez otkrio je zašto je doneo odluku da se rastane sa bivšim strateg Tigresa.

Novajlija u La Ligi je u prvih osam kola upisao dve pobede i to je glavni razlog otkaza bivšem igraču Partizana.

- Ovo je otkaz iz sportskih razloga - šest poena od 24. Ovaj tim nije tu da se bori za opstanak, već da bude veliki tim. Svakog dana moramo više da radimo. Ambiciozni smo. Hoću da mi pričaju o borbi za evropske kupove, a ne o tome da smo izbegli ispadanje zbog gol-razlike. Ono što želim, pred ovom velikom publikom koja slavi 100 godina postojanja, jeste da budemo veliki. Moramo razmišljati drugačije. Ne razmišljam o tome da ne ispadnemo, već o nečemu većem. Moramo misliti drugačije. Ne prodajemo maglu, već ulažemo - komercijalno smo se poboljšali i svaki evro je uložen. Ne slažem se sa tvrdnjom da ekipa nije konkurentna. Ekipa je super konkurentna. Moram da budem samokritičan i da se izvinim igračima zbog načina na koji su stvari urađene. Nisam se složio s tim, i to se više neće ponoviti. Mora se imati poštovanje prema igračima i prema Paunu - rekao je Martinez.

Ipak, priznao je da bilo teško doneti takvu odluku.

- Bilo je teško doneti odluku, niko nije znao - odluku smo doneli u sredu uveče. Ne volim da otpuštam trenere, već smo imali nekoliko, i nećemo se zaustaviti dok ne pronađemo pravog. Voleo bih da sledeći ostane duže vreme. Almada je, na primer, proveo četiri godine u Pačuki. Neću doneti nijednu odluku koja bi bila protivna interesima naše institucije.

Za kraj se zahvalio Veljku Paunović za sve što je uradio za Ovijedo.

- Želim jasno da stavim do znanja da su predsednik, generalni direktor i sportski direktor ljudi koji mi uvek daju povratne informacije - svakog dana smo u kontaktu. Konačnu odluku donosi Hesus Martinez. Paunoviću dugujemo mnogo i zauvek ćemo mu biti zahvalni, on je čovek pun strasti, posvećenosti i izuzetno vredan radnik. Najteže je otpustiti trenera, uvek je tako bilo. Ljudski faktor je veoma važan, ne samo rezultati. Imali smo šest bodova od 24, ali postoje stvari koje obuhvataju više: društveni, ljudski, komercijalni i osnovni aspekti... I da zaštitim svoje ljude - za njih bih dao život, jer su to ljudi koji rade dan i noć. Uvek mora postojati dobar lični odnos, u skladu s mojom filozofijom. Da vlada dobra radna atmosfera. Veoma sam zadovoljan svime što su uradili. Posle 25 godina smo se vratili u viši rang, i za to čestitam svima - zaključio je Martinez.

Podsetimo, Ovijedo se nalazi na poziciji 17 u La Ligi sa šest bodova.

