PUKLO JE U SVLAČIONICI ORLOVA! Otkrivena surova istina o reprezentaciji Srbije

Poznati fudbalski analitičar Rade Bogdanović gostovao je u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Nekadašnji fudbaler nije imao milosti prema bivšem selektoru Srbije. Podsećanja radi, Dragan Stojković je posle poraza od Albanije (1:0) podneo ostavku FSS. Nakon novog kraha koji verovatno znači i kraj sna o plasmanu na Svetsko prvenstvo Bogdanović je otkrio da veliki broj fudbalera ne igra za nacionalni tim zbog Piksija.

- Imate sedmoricu, osmoricu igrača koji zbog Piksija nisu hteli da dolaze. 100 odsto. Zašto? Treba njega da pitamo - kazao je Bogdanović.

Smatra da Stojković nije na pravi način vodio Srbiju u poslednje vreme, a razlog za to možda je delimično i u svađi sa nekoliko fudbalera, koja je kulminirala na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Nekoliko igrača od tada nije obuklo dres Srbije, jedan od njih je Sergej Milinković Savić, dok se Dušan Tadić oprostio od rerpezentacije.

- Ja ne krivim igrače, niti ih branim bez razloga. Mitrović je jako loše odigrao. Dođu, pokušaju, daju svoj maksimum. Kad dođu ovde moraju da budu bolje vođeni. Imao sam diskusiju sa familijom jednog fudbalera. Meni su rekli "Sve si ti u pravu, ali zaboravljaš da on nije trebalo da igra". Na poluvremenu su mu rekli da će ući. Momak na ulasku pita selektora šta da igra, on mu kaže "Šunjaj se između šestice i osmice". To je milijardu odsto tačno. Mi nismo vođeni. Oni treba da budu vođeni - ispričao je Rade Bogdanović koji je u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" podsetio šta se desilo između Piksija i Sergeja u Nemačkoj.

Bogdanović tvrdi da Dragan Stojković Piksi neće dobiti nagradu za najboljeg trenera u Srbiji, a Aleksandar Mitrović za igrača godine.

- U svetu ništa nije sigurno. Sad je sigurno da Dragan Stojković neće biti trener godine i da Aleksandar Mitrović neće biti igrač godine. Nekoliko godina su uzimali te nagrade. Filip Kostić? Pre dve i po godine najbolji igrač u Ligi Evrope. Bio je u timu Lige Evrope i osvojio je sa Frankfurtom. Transfer 20 miliona evra u Juventus. Nije proglašen za najboljeg. Imamo Žarka Lazetića, otišao je u TSC... Izborio se protiv ovih ala beogradskih, otišao u Izrael, još je u romingu. Kad ćete mu dati nagradu nego tad? Ta alavost mene ubi. Žarko ne može da ponese titulu. Bio je najbolji te godine. Oni su dali... Da ne spominjem ime. Imaju Kostića, daju Mitroviću. A igrao je u Čempionšipu. Nemam ništa protiv. Opredelio se za pare, sad se štedi. Ne može reprezentacija da igra sa ovakva dva špica - jasan je bio Bogdanović.

