TUHEL ŠOKIRAO IZJAVOM: Engleska je autsajder na Svetskom prvenstvu!

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Engleske iznenadio je izjavom o nastupu "gordi albiona" na narednom Svetskom prvenstvu.

Bivši trener Čelsija smatra da će ova selekcija na Mundijalu koji se 2026. godine održava u SAD, Meksiku i Kanadi biti autsajder, iako spada u red najkvalitetnijih na planeti.

- Na Svetsko prvenstvo stižemo kao autsajderi jer ga nismo osvajali decenijama i igraćemo protiv timova koji su ga više puta osvajali tokom tog vremena - tako da moramo da stignemo kao tim ili nećemo imati šanse - rekao je Tuhel, a preneo "Skaj".

Otkrio je i ko su za njega favoriti na Svetskom prvenstvu.

- Ako nikada niste osvojili Vimbldon, možete biti jedan od favorita, ali ne favorit. Tu je Brazil, tu je Argentina, Španija, Francuska i oni su nedavno osvojili takmičenje. To ne znači da nemamo šanse i to znamo veoma dobro. Prvo da se kvalifikujemo, a onda ćemo tačno znati zbog čega idemo tamo - zaključio je Tuhel.

Podsetimo, Engleska će gotovo sigurno biti učesnik Mundijala, pošto posle pet kola u kvalifikacijama ima maksimalanih 15 bodova, čak sedam više od prvog pratioca Albanije i osam od Srbije, s tim što "orlovi" imaju meč manje.

Na poslednjem Svetskom prvenstvu održanom 2022. godine u Kataru, "gordi albion" je izgubio u četvrtfinalu od Francuske (1:2).

