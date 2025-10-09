Fudbal

TUHEL ŠOKIRAO IZJAVOM: Engleska je autsajder na Svetskom prvenstvu!

Časlav Vuković

09. 10. 2025. u 17:54

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Engleske iznenadio je izjavom o nastupu "gordi albiona" na narednom Svetskom prvenstvu.

ТУХЕЛ ШОКИРАО ИЗЈАВОМ: Енглеска је аутсајдер на Светском првенству!

FOTO: M. Vukadinović

Bivši trener Čelsija smatra da će ova selekcija na Mundijalu koji se 2026. godine održava u SAD, Meksiku i Kanadi biti autsajder, iako spada u red najkvalitetnijih na planeti.

- Na Svetsko prvenstvo stižemo kao autsajderi jer ga nismo osvajali decenijama i igraćemo protiv timova koji su ga više puta osvajali tokom tog vremena - tako da moramo da stignemo kao tim ili nećemo imati šanse - rekao je Tuhel, a preneo "Skaj".

Otkrio je i ko su za njega favoriti na Svetskom prvenstvu.

- Ako nikada niste osvojili Vimbldon, možete biti jedan od favorita, ali ne favorit. Tu je Brazil, tu je Argentina, Španija, Francuska i oni su nedavno osvojili takmičenje. To ne znači da nemamo šanse i to znamo veoma dobro. Prvo da se kvalifikujemo, a onda ćemo tačno znati zbog čega idemo tamo - zaključio je Tuhel.

Podsetimo, Engleska će gotovo sigurno biti učesnik Mundijala, pošto posle pet kola u kvalifikacijama ima maksimalanih 15 bodova, čak sedam više od prvog pratioca Albanije i osam od Srbije, s tim što "orlovi" imaju meč manje.

Na poslednjem Svetskom prvenstvu održanom 2022. godine u Kataru, "gordi albion" je izgubio u četvrtfinalu od Francuske (1:2).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo