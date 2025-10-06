Fudbal

"ORLIĆI" ZA PREKID LOŠEG NIZA: Mlada reprezentacija Srbije počela pripreme za duel sa Rumunijom

Танјуг

06. 10. 2025. u 16:24

MLADA fudbalska reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu uoči prijateljskog meča sa Rumunijom, koji će biti odigran 10. oktobra u Aradu.

ОРЛИЋИ ЗА ПРЕКИД ЛОШЕГ НИЗА: Млада репрезентација Србије почела припреме за дуел са Румунијом

FOTO: FSS

FSS je naveo da će izabranici selektora Zorana Mirkovića trenirati u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, što će biti idealna prilika za susret sa najboljom A selekcijom, u kojoj se nalaze "orlići" Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković, Ognjen Ugrešić, Vasilije Kostov i Vanja Dragojević.

- Naravno, lepo je videti selekcije zajedno na okupu. Želim da, pre svega, čestitam našim momcima, igračima mlađih selekcija, koji su se našli na spisku A tima. Govorio sam da je to naš primarni cilj, da stvorimo što više igrača koji će biti standardni na spisku seniora. U svakom slučaju, to je velika stvar za svakog mladog igrača. Nacionalnom A timu predstoje dve važne utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ukoliko neko od mladih igrača dobije priliku i da debituje, to će biti iskustvo koje će im mnogo značiti u daljoj karijeri. Pratićemo i navijati za našu najbolju selekciju. Nadamo se pobedama, a kasnije i plasmanu na Svetsko prvenstvo - rekao je Mirković, preneo je zvanični sajt FSS.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Utakmica između Rumunije i Srbije biće odigrana 10. oktobra od 19 časova u Aradu.

- Igramo utakmicu protiv Rumunije u Aradu, koju smatram ozbiljnim protivnikom. Treniraćemo u SC FSS u Staroj Pazovi do četvrtka i, verujem, ozbiljno se pripremiti. Imali smo gotovo mesec dana da aktivno radimo na analizi protivnika i sada ćemo zajedno sa igračima raditi na svakom detalju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

FSS je objavio da zbog povreda nisu bili u prilici da se odazovu Andrija Maksimović i Bojan Kovačević, dok je Vanja Dragojević prekomandovan u najbolju A selekciju. Mirković je naknadno pozvao Jovana Šljivića.

Mihajlo Cvetković biće na raspolaganju selektoru Gordanu Petriću i U-19 selekciji, koja za mesec dana započinje kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026.

- Idemo u sastavu bez igrača koji su otišli u A selekciju, bez Cvetkovića koji se nalazi u omladinskoj selekciji, jer U-19 reprezentacija već narednog meseca počinju kvalifikacije za EP. Maksimović i Kovačević su se požalili na zdravstveni status, pa ni oni neće biti na raspolaganju u ovom prozoru - naveo je Mirković.

Podsetimo, U21 reprezentacija Srbije ima loš niz od četiri poraza i to će pokušati da promeni u pomenutoj utakmici sa Rumunijom.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEJAN STANKOVIĆ NE MENJA SREDINU! Spartak Moskva veruje Srbinu!

DEJAN STANKOVIĆ NE MENjA SREDINU! Spartak Moskva veruje Srbinu!