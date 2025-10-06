"ORLIĆI" ZA PREKID LOŠEG NIZA: Mlada reprezentacija Srbije počela pripreme za duel sa Rumunijom

MLADA fudbalska reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu uoči prijateljskog meča sa Rumunijom, koji će biti odigran 10. oktobra u Aradu.

FOTO: FSS

FSS je naveo da će izabranici selektora Zorana Mirkovića trenirati u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, što će biti idealna prilika za susret sa najboljom A selekcijom, u kojoj se nalaze "orlići" Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković, Ognjen Ugrešić, Vasilije Kostov i Vanja Dragojević.

- Naravno, lepo je videti selekcije zajedno na okupu. Želim da, pre svega, čestitam našim momcima, igračima mlađih selekcija, koji su se našli na spisku A tima. Govorio sam da je to naš primarni cilj, da stvorimo što više igrača koji će biti standardni na spisku seniora. U svakom slučaju, to je velika stvar za svakog mladog igrača. Nacionalnom A timu predstoje dve važne utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ukoliko neko od mladih igrača dobije priliku i da debituje, to će biti iskustvo koje će im mnogo značiti u daljoj karijeri. Pratićemo i navijati za našu najbolju selekciju. Nadamo se pobedama, a kasnije i plasmanu na Svetsko prvenstvo - rekao je Mirković, preneo je zvanični sajt FSS.

Utakmica između Rumunije i Srbije biće odigrana 10. oktobra od 19 časova u Aradu.

- Igramo utakmicu protiv Rumunije u Aradu, koju smatram ozbiljnim protivnikom. Treniraćemo u SC FSS u Staroj Pazovi do četvrtka i, verujem, ozbiljno se pripremiti. Imali smo gotovo mesec dana da aktivno radimo na analizi protivnika i sada ćemo zajedno sa igračima raditi na svakom detalju.

FSS je objavio da zbog povreda nisu bili u prilici da se odazovu Andrija Maksimović i Bojan Kovačević, dok je Vanja Dragojević prekomandovan u najbolju A selekciju. Mirković je naknadno pozvao Jovana Šljivića.

Mihajlo Cvetković biće na raspolaganju selektoru Gordanu Petriću i U-19 selekciji, koja za mesec dana započinje kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026.

- Idemo u sastavu bez igrača koji su otišli u A selekciju, bez Cvetkovića koji se nalazi u omladinskoj selekciji, jer U-19 reprezentacija već narednog meseca počinju kvalifikacije za EP. Maksimović i Kovačević su se požalili na zdravstveni status, pa ni oni neće biti na raspolaganju u ovom prozoru - naveo je Mirković.

Podsetimo, U21 reprezentacija Srbije ima loš niz od četiri poraza i to će pokušati da promeni u pomenutoj utakmici sa Rumunijom.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“