SRPSKA POSLA! IMT u 10 kola promenio dva trenera
SRPSKI fudbal poznat je kao težak teren za rad srpskih fudbalskih trenera, ali ovako nešto malo ko je očekivao.
Posle svega 10 odigranih kola IMT je po drugi put odlučio da smeni trenera. Prvi put krajem jula, nakon poraza od Čukaričkog Zorana Vasiljevića zamenio je Bojan Krulj.
Na klupi se zadržao bivši trener Tekstilca samo osam utakmica, sa tri pobede i pet poraza u tom periodu.
Poslednji neuspeh, na gostovanju Radniku u Surdulici, značio je i kraj saradnje trenera Krulja sa najmlađim beogradskim superligašem.
Prethodno, viđeno je čak sedam smena šefova stručnih štabova. Pre dve runde Napredak je smenio Milana Nikolića, nasledio ga je Radoslav Batak, a u Spartaku Dušana Đorđevića odmenio je vršilac dužnosti šefa struke Đorđe Tutorić.
Trenere su prethodno menjali Radnički 1923 (Feđa Dudić – Aleksandar Luković), Mladost (Mladen Dodić – Nenad Lalatović), IMT (Zoran Vasiljević – Bojan Krulj), Radnički Niš (Slavko Matić – Tomislav Sivić).
