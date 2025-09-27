Fudbal

"BOG NAS JE NAGRADIO!" Partizan pobedio OFK Beograd, a ovako je to doživeo kapiten crno-belih, Vanja Dragojević pred veliki jubilej (VIDEO)

27. 09. 2025. u 21:32

OFK Beograd i Partizan odigrali su vrlo zanimljiv meč 10. kola Superlige Srbije, a posle te utakmice u Zaječaru kapiten crno-belih Vanja Dragojević imao je zanimljivu izjavu.

Screenshot / Youtube / FK Partizan

Podsetimo, Partizan je savladao OFK Beograd i prestigao Zvezdu na čelu tabele, posle čega je Dragojević za klupski Jutjub kanal ovako prokomentarisao dešavanja u Zaječaru, gde je dao svoj prvi gol u seniorskoj konkurenciji:

- Veoma zahtevna utakmica danas. Jako sam zadovljan igrom cele ekipe, mislim da smo pružili svoj maksimum, da smo ispunili sve zahteve stručnog štaba protiv veoma dobre ekipe, koji ima igrače sa sjajnim individualnim kvalitetom, ali... Mislim da smo jako dobro pripremili utakmicu, da smo bili na 100% i da nas je Bog nagradio ovim dobrim rezultatom. Mislim da je ovo bila jedna dobra uvertira za sledeću utakmicu (sa Vojvodinom) i jubilarni, 80. rođendan - poručio je Dragojević.

