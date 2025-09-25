"AKO TIM POBEĐUJE I JA POBEĐUJEM": Evo šta je Učena rekao posle utakmice Crvena zvezda - Seltik u Ligi Evrope
CRVENA zvezda je odigrala nerešeno - 1:1 sa Seltikom na startu Lige Evrope, a pored Miloša Veljković u srcu odbrane crveno-belih igrao je Frenklin Tebo Učena.
Nigerijac je asistirao za pogodak koji je postigao Marko Arnautović.
- Bila je ovo dobra utakmica, na visokom nivou. Svi znamo šta je Seltik, jako su dobri i snažni. Imali smo neke šanse, ali nismo uspeli da postignemo gol. Moramo da nastavimo da radimo i da verujemo. Naravno da nisam zadovoljan bodom, želeli smo da pobedimo. Uzeli smo bod, ali nastavićemo da radimo. Idemo na sledeću utakmicu i nadamo se da će biti bolje - rekao je Učena za "B92".
Ne krije da jedva čeka naredni meč u Ligi Evrope.
- Moramo da naučimo dosta toga. Da naučimo kako saigrači igraju zajedno, prvi put igramo ovako. Radujem se sledećem meču.
Istakao je da je uvek najbitnije da tim pobeđuje.
- Bilo je teško, ali više je teže mentalno. Znate da ste tu pred navijačima, na našem stadionu. Morate da date dodatnu snagu, da dođete do nečega. Tako da je to bilo važno. Uvek se radujem tome da tim dobija, ne da ja asistiram ili dajem golove. Ako tim pobeđuje, i ja pobeđujem. Tako da, asistencije su značile dosta, bio je dobar tempo. Veoma važno, to nam je donelo bod i idemo na sledeći meč - zaključio je Učena.
Podsetimo, Crvena zvezda narednu utakmicu igra protiv Porta 2. oktobra od 21 sat.
