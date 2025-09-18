RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Foto N. Skenderija

Naime, ruski fudbal bi uskoro mogao ponovo da se vrati na međunarodnu scenu, a odluka o tome je najavljena u Tirani.

Što u prestonici Albanije?

Jer je u njoj održano zasedanje Izvršnog komiteta UEFA.

A toliko ima dobrih naznaka za ruski fudbal, da mediji Ruske Federacije, zbog mogućeg povratak Rusa u međunarodna fudbalska takmičenja, idu dotle i da tvrde da se "Tirana trese" (od velike podrške Rusima), mada bi se pre možda moglo reći da se tresu od iznenađenja oni koji su najveći zagovornici uvođenja i održavanja sankcija Rusiji.

Evo o čemu se radi.

Ruska novinska agencija RIA Novosti javlja da je Srbija među sedam država koje su zahtevale povratak Rusa na internacionalna fudbalska takmičenja.

Predlog je, zasad, samo u početnoj fazi, ali Srbi su među potpisnicima inicijative da se ruski klubovi i nacionalne selekcije vrate u međunarodna nadmetanja.

Uz "bratsku podršku", kako to već tradicionalno ruski mediji nazivaju poteze Srbije, ističe su da su uz Ruse ovoga puta stali još i Bugarska, Bosna i Hercegovina, Grčka, Mađarska, Kazahstan i Azerbejdžan.

Kako ističe ruski "Šampionat", postoje u UEFA još tri grupe nacionalnih fudbalskih saveza, i to sa sledećim stavovima o ovom pitanju:

Švedska, Finska i Norveška izjasnile su se za ublažavanje trenutnih ograničenja , ali samo za ženske i omladinske reprezentacije.

, ali samo za ženske i omladinske reprezentacije. Španija, Portugalija, Italija, Češka, Švajcarska, Slovačka i Slovenija spremne su da razgovaraju o ukidanju sankcija, ali pod uslovom da inicijativa dođe od same UEFA .

. I, konačno, Poljska, Letonija, Litvanija, Estonija, Ukrajina, Francuska, Nemačka, Holandija, Danska, Belgija, Engleska, Irska, Škotska i Island su trenutno protiv ukidanja bilo kakvih sankcija ruskom fudbalu.

A šta vi mislite?

Anketa Da li Ruse treba vratiti u UEFA takmičenja?

Kako god da bude, ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde