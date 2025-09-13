Fudbal

FLIK JE BAŠ LJUT: Jamal igrao za Španiju sa bolovima, to nije briga o igraču

Танјуг

13. 09. 2025. u 17:27

TRENER fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je danas da je Lamin Jamal povređen igrao za reprezentaciju Španije i dodao da mladi igrač neće biti spreman za utakmicu protiv Valensije.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

Kako se navodi na sajtu kluba, krilni napadač Katalonaca ima problema sa povredom, a ove subote nije trenirao i pridružiće se ekipi kada se oporavi.

- Neće biti dostupan. Otišao je da igra za Španiju sa izvesnim bolovima i nije trenirao. Dali su mu lekove protiv bolova da bi mogao da igra. Imali su prednost od najmanje tri gola u obe utakmice, a on je ipak igrao 73 i 79 minuta. Između utakmica nije mogao da trenira. To nije briga o igraču. Veoma sam tužan zbog ovoga - rekao je Flik na konfrerenciji za medije, prenosi sajt kluba.

Fudbaleri Barselone dočekaće sutra od 21 čas Valensiju u četvrtom kolu La Lige na pomoćnom stadionu "Johan Krojf".

Katalonci se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli sa sedam bodova, dok su "slepi miševi" na devetoj poziciji sa četiri.

