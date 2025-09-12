AEK DOVEO PORTUGALCA: Marko Nikolić dobio novo pojačanje

PORTUGALSKI fudbaler Žoao Mario stigao je u atinski AEK iz Bešiktaša na pozajmicu do kraja sezone, saopštio je danas klub iz Atine.

Foto: EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

Kako se ističe, iskusni 32-godišnjak će biti član ekipe do juna sledeće godine i biće saigrač srpskom reprezentativcu Luki Joviću, a treniraće ga Marko Nikolić.

U prebogatoj karijeri Žoao Mario je pre Bešiktaša igrao i za lisabonske velikane Sporting i Benfiku, moskovsku Lokomotivu, Vitoriju iz Setubala, Vest Hem i Inter.

AEK je dobro počeo prvenstvo. Posle dva kola Atinjani imaju maksimalnih šest bodova, uz gol razliku 3:0.

