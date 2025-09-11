A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!

Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tiču "orlova" prilično su neočekivane.

Printskrin/Tviter/TotalCristiano

Naime, čak osmorica naših reprezentativaca više vrede na fudbalskom tržištu nego što to danas, 11. septembra 2025, vredi čuveni Kristijano Ronaldo.

Veteran iz Porgugala, koji i dalje i te kako ume da zablista u reprezentativnom dresu, možda jeste najbolji fudbaler Portugala svih vremena (neki će reći i "najbolji na svetu otkad fudbal postoji"), ali mu je prema podacima specijalizovanog portala za praćenje vrednosti igrača - cena sada "samo" 12 miliona evra.

Kristijano Ronaldo / FOTO: Tanjug/AP

Nijedan drugi 40-godišnjak, naravno, ne vredi toliko, ali, eto... čuvenom Kristijanu je sada cena tolika - da su skoro svi u njegovoj reprezentaciji, a osmorica članova naše, skuplji od njega.

Evo i ko je u pitanju:

Najskuplji srpski fudbaleri (septembar 2025, Transfermarkt, u milionima evra) 1. Dušan Vlahović (napadač) 35 1. Nikola Milenković (defanzivac) 35 3. Đorđe Petrović (golman) 20 4. Aleksandar Mitrović (napadač) 18 4. Strahinja Pavlović (defanzivac) 18 6. Lazar Samardžić (vezni igrač) 17 7. Ivan Ilić (vezni igrač) 16 8. Saša Lukić (vezni igrač) 14

Za razliku od Ronalda (koji je opet dao gol za nacionalni tim) i Portugalce (koji vode u svojoj kvalifikacionoj grupi sa stopostotnim učinkom), što se tiče osmorice Srba koji su skuplji od Kristijana i ostatka Piksijeve ekipe... tu su već stvari drastično drugačije.

Srbija pred meč sa Albanijom 11. oktobra ne stoji dobro - i praktično je samo trijumf u o tom meču "vraća u igru" za plasman na šampionat planete (na koji direktno ide samo pobednik grupe, a drugoplasirane selekcije moraju kroz nezgodan, dvodelni baraž).

Eventualni poraz od Albanaca bi maltene tog dana zatvorio mundijalska vrata "orlovima", iako bi teoretske šanse za drugo mesto postojale (ako se u mečevima sa Andorom i Engleskom u gostima, a sa Letonijom kod kuće - skupi pet bodova više nego što će Albanci osvojiti na gostovanju Andori i u Tirani protiv Engleza.)

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

