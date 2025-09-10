NIMALO LAKO DO MUNDIJALA! Evo šta čeka Srbiju na zaobilaznom putu ka plasmanu na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
SRBIJA se obrukala protiv Engleske. "Orlovi" su pred punim tribinama stadiona "Rajko Mitić" poraženi sa 5:0 i prestoji im velika borba za plasman na Svetsko prvenstvo.
Izabranici Dragana Stojkovića Piksija više ne mogu da završe kao prvi grupi, pa je maksimalan fokus na osvajanju drugog mesta koje daje šansu da se kroz baraž izbori odlazak na Mundijal.
Srbija će najverovatnije iz drugog šešira krenuti u doigravanje. To znači da će u polufinalu imati prednost domaćeg terena. Potencijalni rivali našoj selekciji iz trećeg šešira trenutno su Slovačka, Mađarska, Škotska i Bosna i Hercegovina, iako je reč o projekcijama koje zavise od ishoda poslednjih kola.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Parovi u baražu formiraju se tako da prvoplasirani šešir igra protiv selekcija koje dolaze iz Lige nacija (Rumunija, Severna Makedonija, Severna Irska, Moldavija).
Srbija bi, ukoliko se plasira u finale, gotovo sigurno za rivala dobila jednu od ekipa iz prvog šešira.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Orlovi" bi mogli da se nađu i u prvom šeširu, ali za to je potrebno da do kraja kvalifikacija zabeleže što više pobede, a da Vels nema dobre rezultate.
Trenutna projekcija šešira:
1. šešir: Italija (1.709), Turska (1.560), Ukrajina (1.545), Vels (1.536);
2. šešir: Srbija (1.527), Švedska (1.526), Poljska (1.516), Češka (1.506);
3. šešir: Slovačka (1.493), Mađarska (1.493), Škotska (1.489), Bosna i Hercegovina (1.338);
4. šešir: Rumunija, Severna Makedonija, Severna Irska, Moldavija.
Podsetimo, Srbija do kraja kvalifikacija igra protiv Albanije (11. oktobar), Andore (14. oktobar), Engleske (13. novembar) i Letonije (16. novembar).
Dueli polufinala zakazani su za 26. mart naredne godine, a finale pet dana kasnije, 31. marta. To će biti poslednja šansa da Srbija stigne do Mundijala.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)