KOMŠIJE GLEDAJU I NE VERUJU: UEFA odlučila da Srbi dele pravdu - njima

UEFA je rešila da Srbin bude delilac pravde na međunarodnom takmičarskom meču u komšiluku.

FOTO: M. Vukadinović

Srpski sudija Srđan Jovanović biće glavni arbitar meča između fudbalera Bugarske i Španije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija.



Kako je saopštila UEFA, Jovanović će u četvrtak od 20 i 45 na stadionu Vasil Levski u Sofiji predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku u meču kvalifikacione Grupe E.



Novak Simović je određen za četvrtog arbitra, a uz aut linije biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović.



Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Jelena Cvetković.



