Fudbal

KOMŠIJE GLEDAJU I NE VERUJU: UEFA odlučila da Srbi dele pravdu - njima

Новости онлине

02. 09. 2025. u 14:19

UEFA je rešila da Srbin bude delilac pravde na međunarodnom takmičarskom meču u komšiluku.

КОМШИЈЕ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ: УЕФА одлучила да Срби деле правду - њима

FOTO: M. Vukadinović

Srpski sudija Srđan Jovanović biće glavni arbitar meča između fudbalera Bugarske i Španije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija. 


Kako je saopštila UEFA, Jovanović će u četvrtak od 20 i 45 na stadionu Vasil Levski u Sofiji predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku u meču kvalifikacione Grupe E. 


Novak Simović je određen za četvrtog arbitra, a uz aut linije biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović. 


Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, a asistiraće mu Jelena Cvetković.
 

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)
Fudbal

0 0

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)

Fudbalski klub Liverpul je u letnjem prelaznom roku 2025. oborio svetski rekord u potrošnji na pojačanja, uloživši ukupno 483 miliona evra na nove igrače, što predstavlja najveću sumu ikada utrošenu u jednom transfer periodu od strane bilo kog kluba. "Novosti" vam predstavljaju sva ta pojačanja, koja predstavljaju istorijski finanijsko-strateški potez jednog fudbalskog kluba.

02. 09. 2025. u 13:51

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO