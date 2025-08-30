Fudbal

VELIKO POJAČANJE: Aspilikueta novi član Sevilje

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 08. 2025. u 10:27

Španski fudbaler Sezar Aspilikueta novi je član Sevilje, saopštio je danas taj klub.

ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ: Аспиликуета нови члан Севиље

FOTO: Aleksandar Ilić

Aspilikueta (36) u klub dolazi kao slobodan igrač, a sa Seviljom potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu sezonu.

Španski fudbaler je prethodne dve godine proveo u Atletiko Madridu, za koji je odigrao 54 utakmice u svim takmičenjima.

On je najveći deo karijere proveo u Čelsiju sa kojim je osvojio Ligu šampiona, dve Lige Evrope i dve Premijer lige. U karijeri je igrao još i za Osasunu i Marsej.

Aspilikueta je za reprezentaciju Španije odigrao 44 utakmice.

Sevilja se nalazi na 17. mestu na tabeli španske lige bez bodova posle dva kola, a sutra će gostovati Đironi.

