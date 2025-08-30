VELIKO POJAČANJE: Aspilikueta novi član Sevilje
Španski fudbaler Sezar Aspilikueta novi je član Sevilje, saopštio je danas taj klub.
Aspilikueta (36) u klub dolazi kao slobodan igrač, a sa Seviljom potpisao jednogodišnji ugovor, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu sezonu.
Španski fudbaler je prethodne dve godine proveo u Atletiko Madridu, za koji je odigrao 54 utakmice u svim takmičenjima.
On je najveći deo karijere proveo u Čelsiju sa kojim je osvojio Ligu šampiona, dve Lige Evrope i dve Premijer lige. U karijeri je igrao još i za Osasunu i Marsej.
Aspilikueta je za reprezentaciju Španije odigrao 44 utakmice.
Sevilja se nalazi na 17. mestu na tabeli španske lige bez bodova posle dva kola, a sutra će gostovati Đironi.
