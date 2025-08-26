ZASLUGA KOMPLETNE EKIPE: Fudbaleri Vojvodine zaseli na deobu prvog mesta na tabeli

FUDBALERI Vojvodine obeležili su uvertiru ovogodišnjeg šampionata Srbije. U uvodnih pet duela, uknjižili si četiri trijumfa i remi, u kom su izjednačujući pogodak rivala iz Ivanjice primili u samom finišu utakmice.

FK Vojvodina Nenad Mihajlović

Međutim, i pored toga zauzeli su poziciju koja ih drži na deobi čelne pozicije vrha tabele. To se na „Karađorđu“ davno nije desilo.

– Svi smo veoma zadovoljni početkom sezone- kaže Stefan Bukinac (20), uzdanica zadnje linije tima trenera Miroslava Tanjge.- Sve ide u dobrom smenu, baš onako kako smo i planirali. Ostaje mali žal za nerešenim rezultatom protiv Javora, ali mislim da smo to popravili dobrom igrom i pobedom protiv kvalitetne ekipe TSC-a.

Bukinac je od starta proveo svaki minut na terenu, sjajnim igrama doprineo rezultatima Novosađana i, kako ga ocenjuju, postao nezamenjiv deo tima.

– Mislim da sam to opravdao u svih pet mečeva zaredom, ali naravno da želim da budem još bolji iz utakmice u utakmicu. Sezona je tek počela, verujem da sve može da se podigne na još viši nivo i daću sve od sebe da tako i bude. Očigledno je da smo veom podigli fizičku spremu u odnosu na prošlu sezonu. To će nam mnogo značiti tokom čitavog prvenstva. Igramo dobro, imamo kvalitetne igrače, beležimo dobre rezultate i imamo sve uslove da nastavimo još bolje u predsojećim utakmicama sezone.

Izdanak novosadskog omladinskog pogona „Ilija Pantelić“, označen je kao budućnost kluba, ali i kompletnog srpskog fudbala. Tim pre što igra na poziciji levog beka, koja je godinama problematična, posebno kada se govori o dresu sa državnim grbom.

- Veoma sam srećan zbog pozicije na tabeli, ali to bi trebalo da bude normalno za Vojvodinu. Naš klub zaslužuje uvek da je na vrhu. Daćemo sve od sebe da ovo mesto zadržimo i na kraju sezone- zaključuje Bukinac.

Ekipa

ZAJEDNIŠTVO među igračima i podrška koju jedan drugom pružamo, scene koje vidimo na svakom treningu, u svlačionici, na utakmicama… to je bitan faktor. Od kada sam u klubu atmosfera nikad nije bila bolja. Bukvalno smo kao jedna porodica, gde se niko ne izdvaja i gde nam je svima jedna stvar na prvom mestu, a to je tim – kaže Bukinac.

