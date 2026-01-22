PUTIN ODGOVORIO NA TRAMPOV POZIV U ODBOR ZA MIR: "Rusija daje milijardu dolara Odboru za mir za palestinski narod"

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas, nakon razgovora sa palestinskim predsednikom Mahmutom Abasom u Moskvi, da je Rusija spremna da pošalje milijardu dolara Odboru za mir za Gazu, za podršku palestinskom narodu.

Foto: Profimedia

Putin je na konferenciji za novinare rekao da su prethodno obavljeni razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o prenosu zamrznute ruske imovine u SAD, u tom iznosu, Odboru za mir za Gazu, na čijem je čelu američki predsednik Donald Tramp, prenosi RIA novosti.

- Prenos sredstava Odboru za mir iz zamrznute ruske imovine je sasvim moguć - rekao je Putin.

Ruski predsednik je ocenio da samo potpuno funkcionisanje palestinske države može dovesti do rešenja na Bliskom istoku, kao i da odnosi između Rusije i Palestine imaju duboke korene i da su posebne prirode i da je Rusija zadovoljna nastavkom kontakta sa Palestinom.

Putin je kazao da je "očigledan" trend povećanja trgovine između Rusije i Palestine, kao i da stav Rusije prema bliskoistočnom rešenju nije oportunistički.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je tokom razgovora sa Putinom rekao da je Rusija veliki prijatelj Palestine, kao i da izraelska okupacija vodi ka razaranju u Pojasu Gaze, prenosi RIA novosti.

Abas je rekao da se Palestina protivi pokušajima preseljenja Palestinaca van njihove teritorije.

On je ocenio da je Rusija istorijski podržavala Palestinu, kao i da je finansijska pomoć Moskve od velikog značaja.

- Ono što nam je potrebno je mir i nadamo se da ćemo uz vašu podršku to postići - rekao je Abas na sastanku sa Putinom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja