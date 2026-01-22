PUTIN ODGOVORIO NA TRAMPOV POZIV U ODBOR ZA MIR: "Rusija daje milijardu dolara Odboru za mir za palestinski narod"
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas, nakon razgovora sa palestinskim predsednikom Mahmutom Abasom u Moskvi, da je Rusija spremna da pošalje milijardu dolara Odboru za mir za Gazu, za podršku palestinskom narodu.
Putin je na konferenciji za novinare rekao da su prethodno obavljeni razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o prenosu zamrznute ruske imovine u SAD, u tom iznosu, Odboru za mir za Gazu, na čijem je čelu američki predsednik Donald Tramp, prenosi RIA novosti.
- Prenos sredstava Odboru za mir iz zamrznute ruske imovine je sasvim moguć - rekao je Putin.
Ruski predsednik je ocenio da samo potpuno funkcionisanje palestinske države može dovesti do rešenja na Bliskom istoku, kao i da odnosi između Rusije i Palestine imaju duboke korene i da su posebne prirode i da je Rusija zadovoljna nastavkom kontakta sa Palestinom.
Putin je kazao da je "očigledan" trend povećanja trgovine između Rusije i Palestine, kao i da stav Rusije prema bliskoistočnom rešenju nije oportunistički.
Palestinski predsednik Mahmud Abas je tokom razgovora sa Putinom rekao da je Rusija veliki prijatelj Palestine, kao i da izraelska okupacija vodi ka razaranju u Pojasu Gaze, prenosi RIA novosti.
Abas je rekao da se Palestina protivi pokušajima preseljenja Palestinaca van njihove teritorije.
On je ocenio da je Rusija istorijski podržavala Palestinu, kao i da je finansijska pomoć Moskve od velikog značaja.
- Ono što nam je potrebno je mir i nadamo se da ćemo uz vašu podršku to postići - rekao je Abas na sastanku sa Putinom.
