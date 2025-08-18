VANREDNI SASTANAK U FSS: Stigli Dragan Stojković Piksi i svi njegovi saradnici!
Stručni štab fudbalske reprezentacije Srbije održao je radni sastanak u prostorijama FSS u Beogradu uoči mečeva protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštio je danas FSS.
Fudbaleri Srbije će 6. septembra gostovati selekciji Letonije, a tri dana kasnije dočekaće Englesku na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.
"Tokom leta struka na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem, pratila je pripreme i formu naših reprezentativaca, a danas je prvi čovek najboljeg nacionalnog tima, zajedno sa saradnicima, direktorima Stevanom Stojanovićem i Nenadom Bjekovićem, odnosno trenerima Goranom Đorovićem, Bratislavom Živkovićem i Nebojšom Stamenkovićem, obavio video-analizu predstojećih rivala, sa fokusom na prvog protivnika koji 'orlove' očekuje u Rigi", navodi se na zvaničnom sajtu Saveza.
FSS podseća da je interesovanje za meč sa Engleskom ogromno, ulaznice su u rekordnom roku skoro pa rasprodate, tako da se očekuje fantastičan ambijent na stadionu "Rajko Mitić".
Reprezentacija Srbije biće na okupu od 1. septembra u SC FSS u Staroj Pazovi, a tri dana kasnije sledi odlazak u Rigu.
Podsetimo, reprezentacija Srbije će protiv Engleske 9. septembra i Albanije 11. oktobra igrati na Marakani, dok je za duel poslednjeg kola protiv Letonije odabrano domaćinstvo na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.
Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Srbija
|2
|1
|1
|0
|3:0
|4
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
