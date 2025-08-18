Fudbal

VANREDNI SASTANAK U FSS: Stigli Dragan Stojković Piksi i svi njegovi saradnici!

Stručni štab fudbalske reprezentacije Srbije održao je radni sastanak u prostorijama FSS u Beogradu uoči mečeva protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštio je danas FSS.

FOTO: FSS

Fudbaleri Srbije će 6. septembra gostovati selekciji Letonije, a tri dana kasnije dočekaće Englesku na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

"Tokom leta struka na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem, pratila je pripreme i formu naših reprezentativaca, a danas je prvi čovek najboljeg nacionalnog tima, zajedno sa saradnicima, direktorima Stevanom Stojanovićem i Nenadom Bjekovićem, odnosno trenerima Goranom Đorovićem, Bratislavom Živkovićem i Nebojšom Stamenkovićem, obavio video-analizu predstojećih rivala, sa fokusom na prvog protivnika koji 'orlove' očekuje u Rigi", navodi se na zvaničnom sajtu Saveza.


FSS podseća da je interesovanje za meč sa Engleskom ogromno, ulaznice su u rekordnom roku skoro pa rasprodate, tako da se očekuje fantastičan ambijent na stadionu "Rajko Mitić".

Sastanak stručnog štaba "orlova" u Fudbalskom savezu Srbije / Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije


Reprezentacija Srbije biće na okupu od 1. septembra u SC FSS u Staroj Pazovi, a tri dana kasnije sledi odlazak u Rigu. 


Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za Mundijal 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore. 

Podsetimo, reprezentacija Srbije će protiv Engleske 9. septembra i Albanije 11. oktobra igrati na Marakani, dok je za duel poslednjeg kola protiv Letonije odabrano domaćinstvo na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.

Samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 3 3 0 0 6:0 9
Albanija 4 1 2 1 4:3 5
Srbija 2 1 1 0 3:0 4
Letonija 3 1 1 1 2:4 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

