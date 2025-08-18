I TO SE DESILO! Odigran prvi "večiti" derbi u istoriji
U nedelju 17. avgusta ispisana je istorija srpskog fudbala, pošto je odigran prvi "večiti" derbi kod dama ikada.
Fudbalerke Crvene zvezde savladale su Partizan kao gošće na Adi sa 2:0 u prvom ikada odigranom "večitom" derbiju u ženskom fudbalu.
Golove za crveno-bele postigle su Nikolina Hadžibabić u 26. i Mirela Tenkov u 58. minutu.
Aktuelne osvajačice "duple krune" trijumfalno su započele novi šampionat, dok je ovo fudbalerkama Partizana bila prva utakmica u eliti nakon što je klub oformljen pre par meseci.
U neku ruku ovim rezultatom se istorija ponovila, pošto je u prvom ikada odigranom "večitom" derbiju u muškom fudbalu, odigranom 5. januara 1947. godine, Zvezda takođe bila bolja od Partizana, samo sa 4:3.
Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)