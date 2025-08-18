Fudbal

I TO SE DESILO! Odigran prvi "večiti" derbi u istoriji

Новости онлине

18. 08. 2025. u 10:20

U nedelju 17. avgusta ispisana je istorija srpskog fudbala, pošto je odigran prvi "večiti" derbi kod dama ikada.

И ТО СЕ ДЕСИЛО! Одигран први вечити дерби у историји

Foto: ŽFK Crvena zvezda

Fudbalerke Crvene zvezde savladale su Partizan kao gošće na Adi sa 2:0 u prvom ikada odigranom "večitom" derbiju u ženskom fudbalu.

Golove za crveno-bele postigle su Nikolina Hadžibabić u 26. i Mirela Tenkov u 58. minutu.

Aktuelne osvajačice "duple krune" trijumfalno su započele novi šampionat, dok je ovo fudbalerkama Partizana bila prva utakmica u eliti nakon što je klub oformljen pre par meseci.

U neku ruku ovim rezultatom se istorija ponovila, pošto je u prvom ikada odigranom "večitom" derbiju u muškom fudbalu, odigranom 5. januara 1947. godine, Zvezda takođe bila bolja od Partizana, samo sa 4:3.

